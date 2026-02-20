Banco Macro lanza preventa de entradas para el Premier Pádel P1 en Buenos Aires

El Buenos Aires Premier Padel P1 reúne a los mejores jugadores del mundo, y en esta quinta edición no será la excepción.

Banco Macro (1)

Banco Macro apoya el deporte en Argentina

En Banco Macro acompañamos al deporte en la Argentina porque creemos que es un gran motor de oportunidades y de igualdad. Macro es sponsor de clubes de fútbol, rugby, y hockey a lo largo de todo el país.

En Banco Macro amamos el deporte porque representa la importancia de la superación, la solidaridad, la lealtad, y el respeto. Los representamos porque ellos nos representan en esos valores.

Cada vez apoyamos a más disciplinas en toda la Argentina, porque creemos en el poder transformador del deporte, para promover la construcción de una sociedad más inclusiva. Estamos detrás del esfuerzo de todos los argentinos que persiguen un sueño, para que puedan pensar en grande, no importa la cancha, no importa la provincia.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.

Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.