Banco Macro presenta la quinta edición del Buenos Aires Premier Padel P1, que este año se realizará del 11 al 17 de mayo en el Arena Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires.
Banco Macro lanza preventa de entradas para el Premier Pádel P1 en Buenos Aires
Banco Macro ofrece preventa exclusiva de entradas para el Premier Pádel P1 con hasta 6 cuotas sin interés para sus clientes
Banco Macro ofrece preventa exclusiva de entradas para el pádel
Además, Banco Macro ofrece a sus clientes una preventa exclusiva de entradas que se extenderá hasta la medianoche del domingo 22. Durante 4 días podrán adquirir las localidades del torneo, con la mejor financiación, ya que podrán hacerlo en hasta 6 cuotas sin interés.
Las entradas están disponibles en: https://www.ticketek.com.ar/
El Buenos Aires Premier Padel P1 reúne a los mejores jugadores del mundo, y en esta quinta edición no será la excepción.
Banco Macro apoya el deporte en Argentina
En Banco Macro acompañamos al deporte en la Argentina porque creemos que es un gran motor de oportunidades y de igualdad. Macro es sponsor de clubes de fútbol, rugby, y hockey a lo largo de todo el país.
En Banco Macro amamos el deporte porque representa la importancia de la superación, la solidaridad, la lealtad, y el respeto. Los representamos porque ellos nos representan en esos valores.
Cada vez apoyamos a más disciplinas en toda la Argentina, porque creemos en el poder transformador del deporte, para promover la construcción de una sociedad más inclusiva. Estamos detrás del esfuerzo de todos los argentinos que persiguen un sueño, para que puedan pensar en grande, no importa la cancha, no importa la provincia.
Pensá en Grande, Pensá en Macro.
Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.