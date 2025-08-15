Avanza con normalidad el megaoperativo de traslado del reactor de IMPSA hacia YPF

Embed - Traslado del reactor más grande de Argentina por calles de Mendoza

El megaoperativo con el recorrido del reactor de IMPSA

El megaoperativo avanzó durante una hora y media aproximadamente por el carril Rodríguez Peña en dirección hacia el oeste y cerca de las 6.40 llegó hasta la intersección con Acceso Sur, arteria donde se produjo un corte total del tránsito y luego, congestión vehicular a la altura de Sarmiento.

reactor impsa YPF traslado El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

El camión cruzó hasta la lateral oeste del Acceso Sur, por donde continuó su recorrido hacia el sur. En el primer día del megaoperativo está previsto que entre las 14 y las 15 llegue hasta el cruce con calle Boedo de Maipú, donde se realizará la primera parada hasta el próximo día, según adelantó el jefe de la Policía Vial.

traslado reactor impsa ypf mendoza acceso sur Comenzó el megaoperativo para trasladar el reactor. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.

El traslado continuará el próximo sábado desde las 8 con otros cortes momentáneos en el Acceso Sur por donde está previsto que recorra el segundo tramo del camino hasta la estación de servicio ubicada antes del desvío hacia la Ruta 7.

reactor impsa YPF traslado 2 Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Finalmente, el último día del megaoperativo también comenzará a partir de las 8, donde completará el recorrido por Ruta 7 hasta su destino final, la destilería de YPF.