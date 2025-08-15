Inicio Sociedad Megaoperativo
Atención conductores

Avanza con normalidad el megaoperativo de traslado del reactor de IMPSA hacia YPF

El jefe de la Policía Vial brindó detalles sobre el funcionamiento del megaoperativo que afecta el tránsito en el Gran Mendoza

Por UNO
El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final

El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF. 

Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.
El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final

El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF. 

Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.
El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final

El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF. 

Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Desde las primeras horas de la madrugada de este viernes comenzó a desplegarse un megaoperativo para trasladar un gigante reactor (el más pesado del país) desde la empresa IMPSA hasta la destilería de YPF, en Luján de Cuyo. El tránsito se verá afectado hasta el próximo domingo en varios puntos del Gran Mendoza.

Según detalló a primera hora en declaraciones a Radio Nihuil el jefe de la Policía Vial, Claudio Machuca, el megaoperativo comenzó tal como estaba previsto con la participación de un centenar de personas entre policías, operarios y desde las empresas eléctricas que van haciendo cortes transitorios en el cableado público.

traslado de reactor impsa ypf mendoza acceso sur

A las 5.10 salió el camión con el reactor de 450 toneladas cargado en la parte trasera desde los galpones de la empresa IMPSA, ubicado en las inmediaciones del carril Rodríguez Peña, en el departamento de Godoy Cruz.

Embed - Traslado del reactor más grande de Argentina por calles de Mendoza

El megaoperativo con el recorrido del reactor de IMPSA

El megaoperativo avanzó durante una hora y media aproximadamente por el carril Rodríguez Peña en dirección hacia el oeste y cerca de las 6.40 llegó hasta la intersección con Acceso Sur, arteria donde se produjo un corte total del tránsito y luego, congestión vehicular a la altura de Sarmiento.

reactor impsa YPF traslado
El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF.

El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF.

El camión cruzó hasta la lateral oeste del Acceso Sur, por donde continuó su recorrido hacia el sur. En el primer día del megaoperativo está previsto que entre las 14 y las 15 llegue hasta el cruce con calle Boedo de Maipú, donde se realizará la primera parada hasta el próximo día, según adelantó el jefe de la Policía Vial.

traslado reactor impsa ypf mendoza acceso sur
Comenzó el megaoperativo para trasladar el reactor.

Comenzó el megaoperativo para trasladar el reactor.

El traslado continuará el próximo sábado desde las 8 con otros cortes momentáneos en el Acceso Sur por donde está previsto que recorra el segundo tramo del camino hasta la estación de servicio ubicada antes del desvío hacia la Ruta 7.

reactor impsa YPF traslado 2

Finalmente, el último día del megaoperativo también comenzará a partir de las 8, donde completará el recorrido por Ruta 7 hasta su destino final, la destilería de YPF.

Temas relacionados:

Te puede interesar