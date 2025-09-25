Los beneficios impositivos que anunció Calvente para quienes emprendan en Guaymallén

Por otra parte, la segunda, busca eximir por dos años del pago de tasas a los emprendimientos que se instalen en Guaymallén durante el 2026.

Con optimismo, el intendente adelantó que hay una tercera iniciativa que presentarán a fines de octubre o noviembre: "Estamos hablando con distintas entidades del sistema financiero para lograr una tasa preferencial que esté algunos puntos por debajo de la tasa del mercado para los emprendimientos que se abran en Guaymallén”.

La mejora al programa Guaymallén Invierte con Vos

Como parte de la serie de medidas anunciadas, el jefe comunal explicó que en el 2026 se van a duplicar los fondos destinados al programa Guaymallén Invierte con Vos, en el que se devuelve el 40% de la inversión. El objetivo será aumentar el alcance del beneficio pero no el porcentaje de devolución, según aclaró Calvente.

Por otra parte, también confirmó que va a sostener el programa Aforo Cero, por el que las inversiones inmobiliarias, comerciales o industriales no pagan aforos ni derechos municipales.

El foro Claves para una Argentina Competitiva

Los anuncios fueron realizados durante el foro Claves para una Argentina Competitiva, organizado por la Municipalidad de Guaymallén en el Hotel Hilton, destinado a pequeñas y medianas empresas de todo Mendoza. En él participó Jorge Liotti, columnista y editor jefe de la sección Política del diario La Nación, y Damián Di Pace, economista y analista de tendencias de consumo.

damian di pace Damián Di Pace, en el foro Claves para una Argentina Competitiva.

Jorge Liotti, expuso sobre “Panorama político de la Argentina: la transición hacia la nueva etapa”, mientras que Damián Di Pace, habló sobre “El futuro del comercio que se viene”.

jorge liotti Jorge Liotti, en el foro Claves para una Argentina Competitiva.

Liotti describió las peripecias del gobierno nacional que preside Javier Milei, tras el resultado electoral de Provincia de Buenos Aires y los escenarios políticos posibles para el próximo mes.

Di Pace puso el foco en analizar los últimos meses del plan económico del gobierno nacional, las turbulencias vividas en las últimas tres semanas y los escenarios económicos probables a partir del resultado electoral.

Cornejo aseguró que "Argentina no tiene destino sin equilibrio fiscal"

Durante el evento también estuvo presente el gobernador Alfredo Cornejo. En su discurso empatizó con los dueños de pequeñas y medianas empresas: "No quisiera estar en los zapatos de quienes están al frente de una pyme. La Argentina no tiene destino sin equilibrio fiscal, pero si solo logra equilibrio y no hace las reformas estructurales que necesita, tampoco va a crecer”.

El mandatario provincial destacó que la Provincia ha hecho un esfuerzo sostenido en administrar con responsabilidad los recursos públicos, "bajando impuestos distorsivos y sin generar cargas adicionales al sector privado". Sin embargo, reconoció que “no ha sido suficiente, porque hemos sufrido malas administraciones de la macroeconomía nacional”.

Por último, Cornejo aseguró que "no alcanza con decretos de necesidad y urgencia": "La Argentina necesita reformas laborales y tributarias que simplifiquen el sistema y alienten la inversión. Y esas reformas deben salir del Congreso con consensos amplios. Es imprescindible contar con un rumbo previsible en el tiempo para dar confianza al sector privado y generar más empleo”.

Además de las ponencias, hubo un espacio de networking y una charla técnica sobre herramientas de financiación para MiPymes que ofrece el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, a cargo Gilda Torelli, técnica del Fondo.

foro claves argentina competitiva guaymallen El foro Claves para una Argentina Competitiva.

En el foro estuvo presente el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil.