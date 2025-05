Calvente presentó un programa de Aforo Cero para dar un impulso a la obra privada en Guaymallén

La propuesta se acercó este viernes a empresarios, emprendedores y vecinos del departamento.

Aforo cero para impulsar la construcción de viviendas familiares

Respecto de Aforo Cero, el intendente manifestó que “queremos facilitarle el trabajo, el negocio a ustedes, la inversión y bajar el costo fiscal. Es un ejercicio que está haciendo el Ejecutivo nacional, el Gobierno provincial y lo queremos acompañar”, dijo Calvente.

Aforo Cero también alcanza a "la construcción de la vivienda unifamiliar, para generar incentivos para la construcción de casas en el departamento”.

La excepción de los pagos de aforos también llega desde el inicio de los trámites de factibilidad comercial hasta la resolución de la habilitación. "Hay dos trámites. Los comercios tipo 1 tienen una habilitación exprés, en 24 horas un comerciante logra una habilitación. No quiere decir que no cumplamos el rol de policía de la actividad comercial. Lo vamos a seguir cumpliendo, pero el comerciante puede empezar a desarrollar su negocio y luego vamos a la revisión. Si las condiciones no están dadas, esa habilitación se retira. Es una habilitación provisoria”.

Otro punto importante es la eliminación de la sobretasa para quienes no declaran la construcción. "Vamos a eliminarla porque ese castigo no está dando resultados, vamos a generar herramientas que premien a los que declaran y no castigar para ver si de esa manera vamos a unos porcentajes relativamente serios de blanqueo de la superficie clandestina”, sumó Calvente.

Incentivo para el desarrollo comercial

Por último, Calvente explicó que “Guaymallén invierte con vos” es un programa que apunta a potenciar el desarrollo comercial a través de un incentivo concreto: un reintegro del 40 % de la inversión realizada en nuevos comercios o ampliaciones. Como el 50% de la devolución será en efectivo y el otro 50% en crédito fiscal municipal transferible.

Guaymallén invierte con vos tiene un tope máximo por comercio de $4.000.000, aplica a inversiones durante 2025 o hasta agotar el fondo total de $500 millones.

El programa se aplica a la compra de equipamiento comercial, reformas y mejoras edilicias e instalación y puesta en marcha de locales.