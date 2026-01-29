Rus habló de los convenios para que los municipios intervengan en las casas que funcionan como aguantaderos

"Este es el primer convenio que celebramos", destacó Rus respecto a Godoy Cruz, pero sostuvo que desde el 2024 se trabaja en este sentido en diferentes municipios. "En Las Heras en el barrio Aeroparque y en el Aeronáutico, en Godoy Cruz un búnker en el oeste del departamento, en Guaymallén trabajamos 2 casas, y en Capital de Mendoza trabajamos con 2 casos en aquel momento y ahora estamos con otro, además de uno en Lavalle y otro en Maipú".

El procedimiento con los municipios para actuar en los aguantaderos

La ministra Mercedes Rus detalló que todo puede comenzar con "una denuncia al municipio por un vecino o por una unión vecinal, como también puede surgir por un informe policial que diga que determinado lugar se usa de aguantadero o comercialización de drogas".

Explicó que si bien en paralelo puede haber una causa judicial, "nosotros primero le requerimos al municipio qué información tienen al respecto de esa situación, hacemos un análisis con personal de Investigaciones sobre la situación de seguridad y analizamos de qué manera ese lugar abandonado afecta la seguridad del lugar".

"Una vez que lo constatamos le avisamos al municipio que está habilitada esa intervención que es preventiva, administrativa y es una medida que colabora con proteger el derecho de propiedad de ese titular, de quien tiene los derechos reales de ese inmueble y se ve protegido por esta acción porque evitamos que le destruyan el inmueble, o que alguien lo use para guardar o esconderse de la Policía", añadió la funcionaria.

Demolicion de un aguantadero de Guaymallén El convenio indica que los municipios pueden accionar en aguantaderos luego de una investigación hecha por el Ministerio de Seguridad. Imagen ilustrativa. Foto: Municipalidad de Guaymallén

Agregó, en medio del proceso se le notifica a su dueño legal en su domicilio y en el caso de no tenerlo se realiza por medio del Boletín Oficial, y luego se realiza la medida que puede ser tapear ventanas y puertas para que no sustraigan los bienes.

"El municipio ejecuta las medidas para la seguridad pública del lugar y proteger el inmueble. Hay circunstancias en la práctica que pasa con las propiedades y lo urgente es la seguridad. De esta manera trabajamos sobre esa amenaza de manera preventiva", dijo Mercedes Rus.

Además, señaló que si es una situación que ocurre en el momento en que personas se metieron en una propiedad se puede llamar al número de emergencias 911 por ser un delito en flagrancia, sino el canal es por medio de Relaciones con la Comunidad de los municipios y del Ministerio de Seguridad, que tienen reuniones con vecinos.