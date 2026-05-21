Demolieron un aguantadero con 5 casas en Guaymallén tras denuncias por usurpación y amenazas

Guaymallén-Aguantadero Allanamiento en Guaymallén.

Usurpaciones y riesgos

El Ministerio de Seguridad detectó conexiones eléctricas clandestinas, las que representaban alto riesgo de incendio y electrocución para los habitantes.

Tras autorizar la actuación del personal de Seguridad, el dueño del terreno fue testigo del procedimiento y recuperó sus bienes.

Con intervención de la Fiscalía, el Ministerio dispuso avanzar sobre el predio y concretó la demolición total de las cinco construcciones ubicadas dentro del terreno usurpado.

La medida se llevó adelante en el marco del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, herramienta impulsada por el Gobierno provincial para avanzar sobre propiedades tomadas o utilizadas como aguantaderos, que terminan consolidando circuitos delictivos e inseguridad.

Aguantadero-Guaymallén Durante el allanamiento en Guaymallén se detectaron conexiones domiciliarias clandestinas. Fotos: Ministerio de Seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia remarcaron: "Estas intervenciones no implican avanzar sobre viviendas habitadas de manera regular y legítima, sino recuperar inmuebles usurpados cuyos propietarios no podían volver a disponer de ellos y que, además, se habían transformado en focos de conflicto y delito".