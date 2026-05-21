El Ministerio de Seguridad demolió un aguantadero con 5 casas, ubicado en Guaymallén tras una serie de denuncias por usurpaciones, amenazas y conexiones clandestinas peligrosas para los habitantes de la zona.
Demolieron un aguantadero con 5 casas en Guaymallén tras denuncias por usurpación y amenazas
El Ministerio de Seguridad detectó conexiones eléctricas clandestinas y riesgosas y potenciales fuentes de electrocución e incendios
Las viviendas eran alquiladas, pero -según la fuente oficial- habían sido usurpadas. Tras la intervención del Ministerio de Seguridad, el predio fue recuperado y devuelto al propietario.
El operativo del Ministerio de Seguridad se desarrolló en Olavarría 1700, distrito Jesús Nazareno, Guaymallén. Vecinos habían denunciado, reiteradamente, que en ese lugar ocurrían conflictos vinculados con usurpaciones y amenazas, y otros hechos riesgosos.
Usurpaciones y riesgos
El Ministerio de Seguridad detectó conexiones eléctricas clandestinas, las que representaban alto riesgo de incendio y electrocución para los habitantes.
Tras autorizar la actuación del personal de Seguridad, el dueño del terreno fue testigo del procedimiento y recuperó sus bienes.
Con intervención de la Fiscalía, el Ministerio dispuso avanzar sobre el predio y concretó la demolición total de las cinco construcciones ubicadas dentro del terreno usurpado.
La medida se llevó adelante en el marco del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, herramienta impulsada por el Gobierno provincial para avanzar sobre propiedades tomadas o utilizadas como aguantaderos, que terminan consolidando circuitos delictivos e inseguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia remarcaron: "Estas intervenciones no implican avanzar sobre viviendas habitadas de manera regular y legítima, sino recuperar inmuebles usurpados cuyos propietarios no podían volver a disponer de ellos y que, además, se habían transformado en focos de conflicto y delito".