Nahuel Gallo participó del izamiento de la bandera en su primer acto tras regresar al país

El oficial del Ejército Nahuel Gallo participa en el solemne izamiento de la bandera argentina frente al edificio de la Gendarmería Nacional Argentina.

En el marco de la ceremonia, Gallo recibió una insignia simbólica de parte de la institución, vinculada al Escuadrón Uspallata, como gesto de reconocimiento y acompañamiento en esta nueva etapa tras su liberación.

El acto también fue interpretado como un paso importante en su proceso de recuperación personal y profesional, luego del prolongado período de cautiverio. Según trascendió, el gendarme manifestó recientemente su deseo de volver a desempeñarse en la fuerza y retomar sus tareas cuando su estado de salud lo permita.

La detención de Gallo en Venezuela

Nahuel Gallo permaneció 448 días privado de la libertad en Venezuela, en un caso que generó fuerte repercusión política y diplomática entre ambos países. Finalmente fue liberado a comienzos de marzo de 2026 y regresó a la Argentina, donde pudo reencontrarse con su familia tras más de un año de detención.

Desde su regreso, el gendarme comenzó un proceso de recuperación médica y psicológica mientras participa gradualmente de actividades institucionales dentro de la fuerza.