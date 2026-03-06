El gendarme argentino Nahuel Gallo participó del tradicional izamiento de la bandera nacional frente al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en Buenos Aires, en lo que marcó su primer acto institucional junto a la fuerza tras regresar al país luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela. El momento, cargado de simbolismo y emoción, ocurrió durante la formación habitual que realiza la institución cada viernes.
Nahuel Gallo participó del izamiento de la bandera en su primer acto tras regresar al país
Tras 448 días privado de su libertad en Venezuela, Nahuel Gallo participó del izamiento de la bandera nacional en el Edificio Centinela de Gendarmería.
Un regreso cargado de simbolismo
La presencia de Gallo en la ceremonia sorprendió a muchos de los presentes y fue interpretada como un gesto de reintegración a la vida institucional y a sus compañeros de la fuerza. El gendarme salió al frente del Edificio Centinela para participar del acto junto al escuadrón y la banda sinfónica de la institución.
Según informa Infobae, durante la jornada también estuvieron presentes autoridades de la Gendarmería y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, lo que subrayó el carácter especial del acto y el respaldo institucional al efectivo tras su regreso al país.
En el marco de la ceremonia, Gallo recibió una insignia simbólica de parte de la institución, vinculada al Escuadrón Uspallata, como gesto de reconocimiento y acompañamiento en esta nueva etapa tras su liberación.
El acto también fue interpretado como un paso importante en su proceso de recuperación personal y profesional, luego del prolongado período de cautiverio. Según trascendió, el gendarme manifestó recientemente su deseo de volver a desempeñarse en la fuerza y retomar sus tareas cuando su estado de salud lo permita.
La detención de Gallo en Venezuela
Nahuel Gallo permaneció 448 días privado de la libertad en Venezuela, en un caso que generó fuerte repercusión política y diplomática entre ambos países. Finalmente fue liberado a comienzos de marzo de 2026 y regresó a la Argentina, donde pudo reencontrarse con su familia tras más de un año de detención.
Desde su regreso, el gendarme comenzó un proceso de recuperación médica y psicológica mientras participa gradualmente de actividades institucionales dentro de la fuerza.