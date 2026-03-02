El video de Nahuel Gallo que emocionó a todos sobre el reencuentro más esperado con su familia

Nahuel Gallo y el video más emotivo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/2028415934436639135&partner=&hide_thread=false



, () —El momento en que el gendarme argentino que pasó más de 440 días secuestrado en Venezuela se reencontró con su esposa y su hijo. pic.twitter.com/6fJlWkLCkP — Noticias Argentinas (@NAagencia) March 2, 2026

Nahuel Gallo y su paso por Venezuela

El gendarme estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas.

Nahuel Gallo había sido apresado en el paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.

El vuelo en el que volvió al país partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 5,51 (hora local, las 4,51 de Argentina) y Luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, volvió a emprender viaje hacia Ezeiza donde arribó a las 4.45 de este lunes.

nahuel-gallo-venezuela-patricia-bullrich-afa1

La llamada de Nahuel Gallo que lo cambió todo

El jueves pasado, María Alexandra Gómez afirmó que le “volvió el alma al cuerpo” tras recibir la llamada de su esposo, Nahuel Gallo, quien se encontraba detenido en Venezuela, después de más de un año y medio.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes”, expresó Gómez en un mensaje que difundió por la red social X.

Asimismo, en el citado escrito que acompañó con una foto de ella con Nahuel Gallo y el hijo de ambos, había añadido: “Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA”.