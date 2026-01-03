Caída de Nicolás Maduro: interminables filas en supermercados evidencian la incertidumbre en Venezuela

Muchos habitantes optaron por abastecerse de lo esencial. La consigna era clara, comprar rápido y regresar a casa. La urgencia del ataque no respondía solo a la escasez, sino al deseo de resguardarse, de cerrar puertas y esperar.

Fila venzuela (1)

Más incertidumbre se apodera de Venezuela

Antes de los ataques, la mayoría de los hogares ya tenía dificultades para acceder a alimentos nutritivos, lo que forzó a muchas familias a modificar sus dietas o depender de ayuda social. Incluso fuera de momentos de crisis política, venezolanos pasaban en promedio más de 30 horas por semana haciendo filas para conseguir alimentos básicos, a veces sin garantía de que los productos estuvieran disponibles al llegar al frente de la cola.

Las principales avenidas y calles de Caracas estaban bastante tranquilas o vacías tras el ataque, los pocos comercios abiertos tenían colas notables frente a sus accesos, tanto para alimentos como para productos básicos de farmacia. Estas filas fueron una respuesta colectiva a la incertidumbre política y el temor generalizado tras la detención de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos, lo que llevó a muchas personas a salir de sus casas para asegurar lo que puedan.