El hijo de Nicolás Maduro llamó a la lucha armada tras la detención de su padre en Venezuela

nicolas maduro estados unidos venezuela efe 1 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue sacado de Venezuela junto a su esposa Cilia Flores.

En las redes sociales circularon varias mensajes en el mismo sentido, incluso algunos que hacían referencia al corte del suministro eléctrico, a falta de provisiones y a la toma de empresas para "resistir el ataque de Estados Unidos".

El ministro del Interior y número 2 del régimen venezolano, Diosdado Cabello, llamó abiertamente a los colectivos chavistas a movilizarse luego de la captura de Maduro. "Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente”, afirmó el dirigente.

Nicolás Maduro Guerra logró escapar

Se desconoce el paradero actual de Maduro Guerra y las Fuerzas Armadas bolivarianas habrían iniciado despliegues en puntos estratégicos bajo la consigna de “fusión popular-militar-policial”.

La comunidad internacional observa con alarma este desenlace, que ya ha provocado el cierre de fronteras por parte de países vecinos y un pedido de intervención urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU por parte del presidente colombiano Gustavo Petro.

Su par de Chile, Gabriel Boric, también ha cuestionado el ataque de parte de las fuerzas estadounidenses.

El continente enfrenta su crisis más profunda en décadas, con el riesgo inminente de una guerra civil o un conflicto regional de gran escala tras la detención de Nicolás Maduro en medio de una operación liderada por el presidente Donald Trump.