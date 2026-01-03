El diputado de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro Guerra confirmó este sábado la captura de su padre, el presidente Nicolás Maduro, y de su madre Cilia Flores, por parte de fuerzas de los Estados Unidos. Ambos fueron imputados por narcoterrorismo, es decir, conspiración vinculada al narcotráfico internacional y posesión de armamento.
El hijo de Nicolás Maduro llamó a la lucha armada tras la detención de su padre en Venezuela
El dirigente Nicolás Maduro Guerra denunció una “agresión militar colonial cuyo objetivo final sería el control de los recursos de Venezuela"
El dirigente conocido como “Nicolasito” denunció una “agresión militar colonial” cuyo objetivo final sería el control de los recursos petroleros y minerales de Venezuela, afirmó a través de un comunicado oficial.
"El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas a activar los planes de movilización”, expresó el diputado, quien además reveló que, antes de su captura, Maduro firmó un decreto de conmoción exterior que ordena el paso inmediato a la “lucha armada” en todo el territorio nacional.
En las redes sociales circularon varias mensajes en el mismo sentido, incluso algunos que hacían referencia al corte del suministro eléctrico, a falta de provisiones y a la toma de empresas para "resistir el ataque de Estados Unidos".
El ministro del Interior y número 2 del régimen venezolano, Diosdado Cabello, llamó abiertamente a los colectivos chavistas a movilizarse luego de la captura de Maduro. "Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente”, afirmó el dirigente.
Nicolás Maduro Guerra logró escapar
Se desconoce el paradero actual de Maduro Guerra y las Fuerzas Armadas bolivarianas habrían iniciado despliegues en puntos estratégicos bajo la consigna de “fusión popular-militar-policial”.
La comunidad internacional observa con alarma este desenlace, que ya ha provocado el cierre de fronteras por parte de países vecinos y un pedido de intervención urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU por parte del presidente colombiano Gustavo Petro.
Su par de Chile, Gabriel Boric, también ha cuestionado el ataque de parte de las fuerzas estadounidenses.
El continente enfrenta su crisis más profunda en décadas, con el riesgo inminente de una guerra civil o un conflicto regional de gran escala tras la detención de Nicolás Maduro en medio de una operación liderada por el presidente Donald Trump.