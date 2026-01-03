Inicio Política Javier Milei
Desnudó sus contradicciones

Javier Milei endureció su discurso contra "los zurdos" tras la caída de Nicolás Maduro

El presidente Javier Milei acusó al progresismo de "llorar" la caída del dictador Nicolás Maduro, a pesar de que secuestró al argentino Nahuel Gallo

Javier Milei habló de la hipocresía progresista tras la caída de Nicolás Maduro.

“Lo que está pasando en las redes sociales es un ejemplo perfecto de la hipocresía progresista”, expresó Javier Milei en su perfil de X, reflexionando sobre las reacciones que advirtió tras la caída del dictador Nicolás Maduro.

El Presidente de Argentina -que ya había celebrado la detención del venezolano- volvió a utilizar sus redes para confrontar con el progresismo y la izquierda; habló de “la contradicción de los zurdos” y sostuvo que “dicen amar la democracia, pero lloran cuando cae un dictador”, en referencia a las expresiones críticas o de rechazo que circularon por la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

“El progresismo dice defender al pueblo, pero odia verlo festejar su libertad”, analizó el mandatario, quien contrapuso esas posturas con las celebraciones de ciudadanos venezolanos por el fin del régimen chavista, que se repitieron a lo largo y ancho de la Argentina, inclusive en Mendoza.

manifestación- colectividad de venezuela- mendoza 3
Venezolanos celebraron en Mendoza la caída de Nicolás Maduro. Javier Milei hizo mención a ello en un posteo en X.

En su mensaje, Javier Milei responsabilizó a Nicolás Maduro por la desaparición del gendarme argentino Nahuel Gallo.

“Pero claro, los cipayos somos nosotros, los que defendemos a los argentinos, los que defendemos a la libertad y a la democracia”, agregó.

tuit javier milei nicolas maduro zurdos
La reflexión de Javier Milei sobre la reacción de la izquierda ante la detención de Nicolás Maduro.

El análisis de Javier Milei sobre la reacción de la izquierda ante la detención de Nicolás Maduro

El presidente Javier Milei calificó a Nicolás Maduro como un “dictador narcoterrorista” y lo responsabilizó por la crisis humanitaria en Venezuela, al señalar que el 90% de la población quedó en la pobreza y que millones de personas debieron abandonar el país.

También lo acusó de haber robado elecciones para sostenerse en el poder.

javier milei urrutia venezuela caida de nicolas maduro
Javier Milei celebró la caída del dictador Nicolás Maduro y pidió que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia de Venezuela.

Hacia el final del texto, volvió a cargar contra la izquierda y aseguró que las ideas socialistas “arruinaron no sólo a nuestro país, sino a toda la región”, al tiempo que reivindicó su defensa de la libertad, la democracia y los intereses argentinos.

Venezuela celebra. Venezuela es libre. La izquierda llora. La Libertad Avanza”, cerró Javier Milei, fiel a su estilo confrontativo.

