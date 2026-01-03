“Lo que está pasando en las redes sociales es un ejemplo perfecto de la hipocresía progresista”, expresó Javier Milei en su perfil de X, reflexionando sobre las reacciones que advirtió tras la caída del dictador Nicolás Maduro.
Javier Milei endureció su discurso contra "los zurdos" tras la caída de Nicolás Maduro
El presidente Javier Milei acusó al progresismo de "llorar" la caída del dictador Nicolás Maduro, a pesar de que secuestró al argentino Nahuel Gallo
El Presidente de Argentina -que ya había celebrado la detención del venezolano- volvió a utilizar sus redes para confrontar con el progresismo y la izquierda; habló de “la contradicción de los zurdos” y sostuvo que “dicen amar la democracia, pero lloran cuando cae un dictador”, en referencia a las expresiones críticas o de rechazo que circularon por la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
“El progresismo dice defender al pueblo, pero odia verlo festejar su libertad”, analizó el mandatario, quien contrapuso esas posturas con las celebraciones de ciudadanos venezolanos por el fin del régimen chavista, que se repitieron a lo largo y ancho de la Argentina, inclusive en Mendoza.
En su mensaje, Javier Milei responsabilizó a Nicolás Maduro por la desaparición del gendarme argentino Nahuel Gallo.
“Pero claro, los cipayos somos nosotros, los que defendemos a los argentinos, los que defendemos a la libertad y a la democracia”, agregó.
El análisis de Javier Milei sobre la reacción de la izquierda ante la detención de Nicolás Maduro
El presidente Javier Milei calificó a Nicolás Maduro como un “dictador narcoterrorista” y lo responsabilizó por la crisis humanitaria en Venezuela, al señalar que el 90% de la población quedó en la pobreza y que millones de personas debieron abandonar el país.
También lo acusó de haber robado elecciones para sostenerse en el poder.
Hacia el final del texto, volvió a cargar contra la izquierda y aseguró que las ideas socialistas “arruinaron no sólo a nuestro país, sino a toda la región”, al tiempo que reivindicó su defensa de la libertad, la democracia y los intereses argentinos.
“Venezuela celebra. Venezuela es libre. La izquierda llora. La Libertad Avanza”, cerró Javier Milei, fiel a su estilo confrontativo.