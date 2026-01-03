Javier Milei celebró la captura del presidente Nicolás Maduro: "La libertad avanza"

En ese momento dijo que "Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado".

Embed #URGENTE | Explosiones en Caracas, Venezuela, cerca de barrios residenciales. pic.twitter.com/Y9GDQSO1II — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 3, 2026

Captura de Nicolás Maduro

En las primeras horas de este sábado, el propio Donald Trump confirmó en su red social la operación militar en Venezuela: "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

En tanto que tras la captura de Nicolás Maduro, las autoridades de Venezuela repudiaron la intervención y denunciaron "ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”.