Luego de que Estados Unidos confirmó su intervención militar en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, el presidente argentino Javier Milei fue uno de los primeros en celebrar la noticia.
Javier Milei celebró la captura del presidente Nicolás Maduro: "La libertad avanza"
Fiel a su estilo, Javier Milei utilizó sus redes sociales para publicar un artículo periodístico sobre la detención de Nicolás Maduro y escribió brevemente: "La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo!".
El presidente argentino además publicó un video de un discurso que brindó hace algunas semanas en una reunión de mandatarios de América Latina donde trató a Nicolás Maduro de narcoterrorista y aseguró que "extiende una sombra oscura en esta región. Esta vergüenza no puede seguir existiendo en el continente o nos arrastrará a todos consigo".
En ese momento dijo que "Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado".
Captura de Nicolás Maduro
En las primeras horas de este sábado, el propio Donald Trump confirmó en su red social la operación militar en Venezuela: "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.
En tanto que tras la captura de Nicolás Maduro, las autoridades de Venezuela repudiaron la intervención y denunciaron "ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”.