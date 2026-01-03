El presidente estadounidense Donald Trump realizó declaraciones contundentes este sábado por la mañana durante una intervención televisiva en el programa "Fox & Friends Weekend". Sus palabras llegaron apenas unas horas después de que Estados Unidos ejecutara una ofensiva militar directa en Venezuela, la cual culminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro.
"Débiles y estúpidos": Donald Trump defenestró a quienes apoyan a Nicolás Maduro tras su captura
El mandatario Donald Trump defendió la operación en Venezuela y lanzó duras críticas contra quienes cuestionaron la captura de Nicolás Maduro
La maniobra implicó un golpe coordinado por parte de las fuerzas de Estados Unidos contra objetivos específicos en Venezuela. Esta ofensiva, que resultó en la detención de Nicolás Maduro, fue monitoreada en tiempo real por el máximo mandatario. El presidente aseguró que observó cada detalle del procedimiento desde su club privado en Mar-a-Lago.
El operativo fue descrito por el propio presidente como un evento de gran magnitud, diseñado para descabezar al régimen de Caracas mediante una intervención que sorprendió por su ejecución.
La visión de Donald Trump sobre el operativo y las críticas
El republicano se mostró exultante respecto al desempeño de los efectivos involucrados en la misión. Calificó el trabajo realizado por las tropas como algo "asombroso" y destacó la capacidad operativa de los uniformados estadounidenses. Para Donald Trump, se trató de una maniobra histórica que, según sus propias palabras, no habría sido posible bajo ninguna otra administración ni con otros actores ejecutando las órdenes.
Sin embargo, la captura de Nicolás Maduro no estuvo exenta de reacciones adversas. Diversas voces críticas surgieron en las horas posteriores a los ataques, cuestionando la legalidad, los riesgos geopolíticos o la pertinencia de una intervención militar directa en la nación sudamericana.
Al ser consultado sobre aquellos que se opusieron a la ofensiva o expresaron dudas sobre el procedimiento, Donald Trump no dudó en etiquetarlos duramente. En su visión, las personas que criticaron la operación son "gente débil y estúpida". Con esta frase, el presidente buscó zanjar la discusión y reafirmar su autoridad, dejando claro que no tolerará disidencias respecto a los métodos utilizados para alcanzar sus objetivos estratégicos en la región, priorizando la fuerza sobre la diplomacia tradicional.