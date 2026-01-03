"Débiles y estúpidos": Donald Trump defenestró a quienes apoyan a Nicolás Maduro tras su captura

trump maduro Donald Trump nunca ocultó su odio hacia el régimen de Nicolás Maduro.

La visión de Donald Trump sobre el operativo y las críticas

El republicano se mostró exultante respecto al desempeño de los efectivos involucrados en la misión. Calificó el trabajo realizado por las tropas como algo "asombroso" y destacó la capacidad operativa de los uniformados estadounidenses. Para Donald Trump, se trató de una maniobra histórica que, según sus propias palabras, no habría sido posible bajo ninguna otra administración ni con otros actores ejecutando las órdenes.

WATCH: President Trump is live on @FoxNews following the overnight capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife. pic.twitter.com/6IqpQlxALy — FOX & Friends (@foxandfriends) January 3, 2026

Sin embargo, la captura de Nicolás Maduro no estuvo exenta de reacciones adversas. Diversas voces críticas surgieron en las horas posteriores a los ataques, cuestionando la legalidad, los riesgos geopolíticos o la pertinencia de una intervención militar directa en la nación sudamericana.

Al ser consultado sobre aquellos que se opusieron a la ofensiva o expresaron dudas sobre el procedimiento, Donald Trump no dudó en etiquetarlos duramente. En su visión, las personas que criticaron la operación son "gente débil y estúpida". Con esta frase, el presidente buscó zanjar la discusión y reafirmar su autoridad, dejando claro que no tolerará disidencias respecto a los métodos utilizados para alcanzar sus objetivos estratégicos en la región, priorizando la fuerza sobre la diplomacia tradicional.