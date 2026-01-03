Habla Donald Trump y confirma que Estados Unidos "gobernará Venezuela" hasta la transición

En otro tramo de la conferencia, Trump destacó que no se perdieron ni vidas ni equipamiento de Estados Unidos durante el operativo, aunque hubo "mucha gente involucrada". Donald Trump confirmó que Estados Unidos "gobernará el país" hasta que se produzca una transición ordenada.

Qué pasará con el petróleo

Trump no se guardó nada en la conferencia, y adelantó que ya hay planes para el petróleo venezolano. El mandatario señaló que la producción de petróleo en el país estaba casi parada, y "no sacaban lo que deberían haber estado sacando".

Es por eso que en el futuro inmediato, "nuestras compañías petroleras irán a arreglar la infraestructura del petróleo", según explicó el presidente. Esto, consideró, hará que los venezolanos "se vuelvan ricos".

Trump reiteró las acusaciones que llevaron al operativo en el que Maduro terminó detenido, ya que explicó que el dictador "llevaba adelante personalmente las operaciones del cartel Los Soles". Esa será la base del caso judicial que se desarrollará en Nueva York.