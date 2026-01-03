Nicolás Maduro ya está en Nueva York después de haber sido detenido por fuerzas de Estados Unidos

Pasadas las 18.30 hora argentina comenzaron a circular las imágenes del avión Boeing 757 en el que -todo indica- viajaba Nicolás Maduro junto a su esposa luego de su aprehensión durante la madrugada.

Nicolas Maduro preso Nicolás Maduro tras haber sido capturado por fuerzas de los Estados Unidos.

El futuro de Nicolás Maduro en Estados Unidos y lejos de Venezuela

En las próximas horas podrían conocerse más detalles sobre el lugar al que trasladarán a Maduro y sus declaraciones durante el proceso judicial que lo tendrá como principal acusado.