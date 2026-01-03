Nicolás Maduro aterrizó en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo y otros crímenes, tras el operativo militar que lo capturó en Venezuela y lo llevó a los Estados Unidos por orden del presidente norteamericano, Donald Trump.
Nicolás Maduro ya está en Nueva York después de haber sido detenido por fuerzas de Estados Unidos
El exmandatario venezolano llegó a los EE.UU., donde será juzgado por narcoterrorismo
Pasadas las 18.30 hora argentina comenzaron a circular las imágenes del avión Boeing 757 en el que -todo indica- viajaba Nicolás Maduro junto a su esposa luego de su aprehensión durante la madrugada.
El futuro de Nicolás Maduro en Estados Unidos y lejos de Venezuela
En las próximas horas podrían conocerse más detalles sobre el lugar al que trasladarán a Maduro y sus declaraciones durante el proceso judicial que lo tendrá como principal acusado.
Sea como sea, está claro que la dimensión mediática del caso será clave. Sobre todo durante el año en que se realizan las elecciones de medio término en los Estados Unidos.
Se espera que el exmandatario venezolano sea recluido en un centro de detención federal de máxima seguridad -probablemente en Brooklyn- mientras comienza el juicio en su contra.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.