Inicio Política Nicolás Maduro
Operativo relámpago

Nicolás Maduro ya está en Nueva York después de haber sido detenido por fuerzas de Estados Unidos

El exmandatario venezolano llegó a los EE.UU., donde será juzgado por narcoterrorismo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El Boeing en el que llegaron Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York.

El Boeing en el que llegaron Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York.

Nicolás Maduro aterrizó en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo y otros crímenes, tras el operativo militar que lo capturó en Venezuela y lo llevó a los Estados Unidos por orden del presidente norteamericano, Donald Trump.

Pasadas las 18.30 hora argentina comenzaron a circular las imágenes del avión Boeing 757 en el que -todo indica- viajaba Nicolás Maduro junto a su esposa luego de su aprehensión durante la madrugada.

Nicolas Maduro preso
Nicolás Maduro tras haber sido capturado por fuerzas de los Estados Unidos.

Nicolás Maduro tras haber sido capturado por fuerzas de los Estados Unidos.

El futuro de Nicolás Maduro en Estados Unidos y lejos de Venezuela

En las próximas horas podrían conocerse más detalles sobre el lugar al que trasladarán a Maduro y sus declaraciones durante el proceso judicial que lo tendrá como principal acusado.

Sea como sea, está claro que la dimensión mediática del caso será clave. Sobre todo durante el año en que se realizan las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

nicolás maduro llegada en estados unidos
Mientras caía la noche en Estados Unidos, las cámaras enfocaban la puerta del avión a la espera de la salida de Nicolás Maduro y su esposa.

Mientras caía la noche en Estados Unidos, las cámaras enfocaban la puerta del avión a la espera de la salida de Nicolás Maduro y su esposa.

maduro nueva york
El momento en que comenz&oacute; a bajar la comitiva del avi&oacute;n en el que viajaba Nicol&aacute;s Maduro.

El momento en que comenzó a bajar la comitiva del avión en el que viajaba Nicolás Maduro.

Se espera que el exmandatario venezolano sea recluido en un centro de detención federal de máxima seguridad -probablemente en Brooklyn- mientras comienza el juicio en su contra.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar