La Justicia de Venezuela ordenó a Delcy Rodríguez reemplazar a Nicolás Maduro

Mientras Nicolás Maduro espera ser juzgado en Nueva York, su vice tomaría el poder

Delcy Rodríguez, la vice de Maduro, asume la presidencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ordenó este sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la presidencia de ese país en reemplazo de Nicolas Maduro, detenido por el gobierno de Donald Trump en su casa de Caracas y encarcelado en Estados Unidos junto con la esposa, Cilia Rodríguez.

El Tribunal Superior de Justicia venezolano decidió que Delcy Rodríguez asuma la presidencia de su país "para preservar las instituciones y los recursos nacionales de fuerzas extranjeras", en alusión a Donald Trump y Estados Unidos.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Se ordena que la ciudadana Delcy Eolína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza, en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, dice la orden del TSJ, leída por la magistrada Tania D’Amelio en una sesión transmitida por la cadena televisiva Telesur.

En desarrollo.-

