La Justicia de Venezuela ordenó a Delcy Rodríguez reemplazar a Nicolás Maduro

El Tribunal Superior de Justicia venezolano decidió que Delcy Rodríguez asuma la presidencia de su país "para preservar las instituciones y los recursos nacionales de fuerzas extranjeras", en alusión a Donald Trump y Estados Unidos.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Se ordena que la ciudadana Delcy Eolína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza, en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, dice la orden del TSJ, leída por la magistrada Tania D’Amelio en una sesión transmitida por la cadena televisiva Telesur.