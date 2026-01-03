La incertidumbre sobre el paradero Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras su captura fue despejada por el propio presidente norteamericano Donald Trump, quien confirmó oficialmente dónde fueron llevados luego del operativo. La confirmación llegó apenas unas horas después de que se reportaran las acciones armadas en el país sudamericano.
Donald Trump reveló dónde fue trasladado Nicolás Maduro luego de su captura
El presidente Donald Trump confirmó que el dictador venezolano fue trasladado a un buque militar y adelantó que su destino final será Nueva York
Según las declaraciones ofrecidas por el jefe de Estado a la cadena de noticias Fox, el dictador venezolano fue puesto bajo custodia estadounidense a bordo del USS Iwo Jima. Esta unidad naval había sido desplegada en las aguas del Mar Caribe meses atrás, formando parte de un movimiento estratégico de las fuerzas norteamericanas en la región.
Los anuncios de Donald Trump sobre el traslado
La confirmación de la ubicación se produjo aproximadamente una hora y media antes de la conferencia de prensa programada en la residencia de Mar-a-Lago. En dicha comparecencia, se espera que Donald Trump ofrezca un desglose más detallado sobre la incursión militar. Sin embargo, el adelanto ofrecido al medio televisivo sirvió para establecer que el destino inmediato de Maduro y Flores, una vez finalicen los procedimientos en alta mar, será la ciudad de Nueva York.
Mientras se concreta la logística para el traslado a suelo estadounidense, la pareja permanece retenida en este barco de asalto anfibio. La embarcación cuenta con las instalaciones de seguridad y la capacidad operativa necesarias para gestionar la custodia de figuras de alto perfil inmediatamente después de una extracción en zona de conflicto.
El USS Iwo Jima es técnicamente un buque de asalto anfibio, aunque sus dimensiones, su cubierta de vuelo corrida y su capacidad para operar múltiples aeronaves le otorgan una funcionalidad muy similar a la de un portaaviones ligero.