Donald Trump reveló dónde fue trasladado Nicolás Maduro luego de su captura

Según las declaraciones ofrecidas por el jefe de Estado a la cadena de noticias Fox, el dictador venezolano fue puesto bajo custodia estadounidense a bordo del USS Iwo Jima. Esta unidad naval había sido desplegada en las aguas del Mar Caribe meses atrás, formando parte de un movimiento estratégico de las fuerzas norteamericanas en la región.

Los anuncios de Donald Trump sobre el traslado

iwo jima Donald Trump reveló el destino actual de Nicolás Maduro: el buque USS Iwo Jima.

La confirmación de la ubicación se produjo aproximadamente una hora y media antes de la conferencia de prensa programada en la residencia de Mar-a-Lago. En dicha comparecencia, se espera que Donald Trump ofrezca un desglose más detallado sobre la incursión militar. Sin embargo, el adelanto ofrecido al medio televisivo sirvió para establecer que el destino inmediato de Maduro y Flores, una vez finalicen los procedimientos en alta mar, será la ciudad de Nueva York.