Qué implica el Estado de Conmoción Exterior en Venezuela: capturas de ciudadanos y control militar del petróleo

delcy rodriguez jura por nicolas maduro Delcy Rodríguez decretó el estado de Conmoción Exterior en Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro.

Además, establece mecanismos para la persecución penal de quienes apoyen la intervención extranjera y notifica la situación ante instancias internacionales como la ONU.

Esta normativa tiene una vigencia inicial de noventa días, prorrogables, buscando concentrar el Poder Ejecutivo para garantizar la soberanía nacional frente al conflicto.

Restricción de derechos e intervención de la industria petrolera en Venezuela

Con el decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior, la presidenta Delcy Rodríguez asume la autoridad directa sobre la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio de Venezuela, utilizando todo el potencial del poder nacional para repeler la agresión.

Además, se ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas del Estado. El personal de estas empresas queda a partir de ahora sometido temporalmente al régimen militar.

diosdado cabello venezuela nicolas maduro Diosdado Cabello lidera las fuerzas de seguridad en las calles de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro.

Esta medida se toma como parte de la movilización del "potencial existente como poder nacional" para repeler la agresión extranjera y garantizar la seguridad de la Nación. Básicamente, el petróleo deja de ser gestionado bajo una lógica puramente civil o comercial para pasar a ser un recurso de guerra, donde tanto sus instalaciones como sus trabajadores operan bajo mando y disciplina militar.

Por otra parte, con el poder que le asiste el decreto, la presidenta puede dictar medidas de orden político, legal y social que incluyen:

Restricción de tránsito y fronteras: puede cerrar las fronteras nacionales, restringir el ingreso al país y limitar el libre tránsito de personas o vehículos de cualquier tipo en el territorio.

Suspensión de reuniones: se adquiere la facultad de suspender el derecho a reuniones y manifestaciones públicas.

Requisición de bienes: el Estado puede ordenar la requisición de bienes particulares que considere necesarios para la defensa nacional.

Y, además, puede suspender temporalmente artículos de leyes vigentes que resulten incompatibles con las medidas de excepción que dicte.

Venezuela puede ir contra quienes estén a favor del ataque de Estados Unidos

Por el decreto se instruye a los órganos de policía de Venezuela a realizar la búsqueda y captura inmediata de cualquier persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado extranjero, para su posterior juzgamiento bajo el sistema de justicia penal.

delcy rodriguez nicolas maduro venezuela

El límite al decreto de Delcy Rodríguez: el derecho a la vida

A pesar de las amplias facultades que otorga al gobierno de Venezuela el decreto publicado tras la detención de Nicolás Maduro, el artículo 6 asegura que se deben garantizar derechos fundamentales como el derecho a la vida, la integridad personal, el debido proceso y la prohibición de la desaparición forzada.