Cómo hacer un Pudding de chía y qué beneficios tiene: ayuda a bajar de peso, la ansiedad y la depresión

Entre las recetas saludables más populares del momento, el pudding de semillas de chía se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan mejorar su alimentación. Fácil de preparar, económico y versátil, este desayuno puede adaptarse a distintos gustos y combinarse con frutas, yogur o frutos secos.
Las semillas de chía son reconocidas por su aporte de fibra, proteínas y grasas saludables, nutrientes que ayudan a generar saciedad durante más tiempo. Por eso, muchas personas las incorporan a su dieta cuando buscan controlar el apetito y desarrollar hábitos más equilibrados.
Además de sus beneficios nutricionales, esta preparación se ha convertido en una de las recetas favoritas para quienes desean bajar de peso de manera saludable. Sumado a una dieta equilibrada y actividad física regular, el pudding de chía puede ser un gran aliado para alcanzar objetivos de bienestar y mantener una alimentación más consciente.
Receta del pudding de chía y cacao amargo
Ingredientes:
- 2 cdas. de semillas de chía
- 3/4 de banana
- 1/2 vaso de leche descremada
- 1 cdta. de miel
- 1 cda. de cacao amargo
Se puede reemplazar la leche de vaca por leche de almendras o de soja para evitar consumir lácteos.
Procedimiento:
- Primero, coloca las semillas de chía en el vaso de la licuadora. Agrega la banana cortada en trozos, la leche, la miel y el cacao amargo. Licúa por unos minutos hasta formar una crema espesa.
- Vuelca el contenido en un vaso de vidrio y reserva en la heladera por 2 horas, hasta que el pudding de chía tome una consistencia espesa y las semillas larguen el gel.
- Para terminar, si quieres, decora el pudding de chía con trocitos de chocolate amargo, bananas en rodajas y almendras.
Beneficios de las semillas de chía según Harvard
De acuerdo a un artículo publicado en la revista de la Universidad de Harvard, "las semillas de chía contienen una variedad de nutrientes, incluyendo fibra, proteínas, ácidos grasos omega-3, antioxidantes y diversas vitaminas y minerales como calcio, magnesio y fósforo, que son beneficiosos para la salud".
¿Qué beneficios aportan las semillas de chía?
- Reducen la presión arterial
- Reducen los niveles de colesterol
- Favorecen la salud digestiva
- Ayudan en el control del peso
- Reducen la inflamación
- Ayudan a controlar la diabetes
- Protegen contra enfermedades crónicas
- Mejoran la ansiedad y la depresión
Desde Harvard destacaron que, cuando se ingieren las semillas de chía, se forma una sustancia gelatinosa en el estómago que puede aumentar la sensación de saciedad y disminuir el apetito y la ingesta de calorías.