Alerta por vientos: ráfagas de hasta 90 km/h afectarán a cuatro provincias según el SMN

Estas son las provincias afectadas este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de vientos de hasta 90 km/h a las provincias de Salta, Catamarca, Buenos Aires y La Rioja. En el área cordillerana se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.
En Buenos Aires, será afectada por vientos del noreste con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
Toma las medidas necesarias para cuidarte
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.