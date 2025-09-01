Inicio Sociedad Alerta
Alerta por vientos: ráfagas de hasta 90 km/h afectarán a cuatro provincias según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a una gran cantidad de provincias este lunes

Luciana Biondo Torres
Luego de varios días en alerta por la llegada de fuertes tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por fuertes ráfagas de vientos en estas provincias este lunes 1 de septiembre. A continuación te contaremos todos los detalles y las zonas afectadas.

Alerta por fuertes vientos

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de vientos de hasta 90 km/h a las provincias de Salta, Catamarca, Buenos Aires y La Rioja. En el área cordillerana se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

En Buenos Aires, será afectada por vientos del noreste con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

