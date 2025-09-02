Esta es la única provincia en alerta por la llegada de granizo este miércoles 3 de septiembre

mapa_alertas - 2025-09-02T084221.417
Estas son las zonas afectadas este miércoles
La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.
Recomendaciones de protección
El SMN emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas, por esta razón comparten las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección
GRANIZO PASTO.jpg
Toma las medidas necesarias para cuidarte
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.