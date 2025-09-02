Inicio Sociedad Alerta
Esta es la única provincia en alerta por la llegada de granizo este miércoles 3 de septiembre

Una sola provincia se encuentra en alerta por la llegada de tormentas extremadamente fuertes este miércoles. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Evita salir durante una alerta

Luego de varios días intensos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas este martes 2 de septiembre. A continuación te contaremos la provincia afectada por granizo y las medidas que se deben tomar frente a estas tormentas.

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Corrientes. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Estas son las zonas afectadas este mi&eacute;rcoles

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones de protección

El SMN emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas, por esta razón comparten las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección

Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.

