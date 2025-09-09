Inicio Sociedad ANSES

ANSES confirmó montos de la asignación por Embarazo, por Prenatal y por Maternidad para septiembre

ANSES pagará los nuevos montos de la Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad. Quiénes cobran a partir del 10 de septiembre

ANSES dio a conocer los montos de la Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó, mediante la Resolución 297/2025, los montos a cobrar en la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad. Dos de ellas llegan a septiembre con aumento.

ANSES comenzará este miércoles 10 de septiembre con los correspondientes desembolsos. La Asignación por Embarazo se pagará hasta el martes 23 y la Asignación por Prenatal, finalizará el martes 16. Mientras que la Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

ANSES: cuánto se paga en septiembre por la asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad

En septiembre de 2025, la Asignación por Embarazo (conocida popularmente como AUE) y la Asignación por Prenatal reciben un aumento del 1,90%, ya que los incrementos son mensuales desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Los montos son los siguientes:

  • Asignación por Embarazo: $92.070,40 (80%) con una retención de $23.017,60 (20%)
  • Asignación por Prenatal: $57.549 (valor general) hasta un ingreso familiar de $891.041
  • Asignación por Maternidad: El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos)
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado creado en el año 1991, que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

ANSES recuerda que la Asignación por Embarazo para Protección Social es un apoyo económico destinado a personas embarazadas en situación de vulnerabilidad social. La Asignación Familiar por Prenatal es para acompañar durante todo el embarazo a quienes trabajan en relación de dependencia. Y, la Asignación por Maternidad garantiza los ingresos de las personas embarazadas que trabajan en relación de dependencia, mientras dure su licencia por maternidad.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago de asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Fechas de pago de asignación por Prenatal y asignación por Maternidad en septiembre 2025

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 16 de septiembre de 2025

*La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

