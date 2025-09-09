ANSES confirmó montos de la asignación por Embarazo, por Prenatal y por Maternidad para septiembre

ANSES comenzará este miércoles 10 de septiembre con los correspondientes desembolsos. La Asignación por Embarazo se pagará hasta el martes 23 y la Asignación por Prenatal, finalizará el martes 16. Mientras que la Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

ANSES2 ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

ANSES: cuánto se paga en septiembre por la asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad

En septiembre de 2025, la Asignación por Embarazo (conocida popularmente como AUE) y la Asignación por Prenatal reciben un aumento del 1,90%, ya que los incrementos son mensuales desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.