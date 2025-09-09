ANSES confirmó montos de la asignación por Embarazo, por Prenatal y por Maternidad para septiembre

Los montos son los siguientes:
- Asignación por Embarazo: $92.070,40 (80%) con una retención de $23.017,60 (20%)
- Asignación por Prenatal: $57.549 (valor general) hasta un ingreso familiar de $891.041
- Asignación por Maternidad: El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos)
ANSES1
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado creado en el año 1991, que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.
ANSES recuerda que la Asignación por Embarazo para Protección Social es un apoyo económico destinado a personas embarazadas en situación de vulnerabilidad social. La Asignación Familiar por Prenatal es para acompañar durante todo el embarazo a quienes trabajan en relación de dependencia. Y, la Asignación por Maternidad garantiza los ingresos de las personas embarazadas que trabajan en relación de dependencia, mientras dure su licencia por maternidad.
ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025
Fechas de pago de asignación Por Embarazo
- Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 15 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de septiembre de 2025
Fechas de pago de asignación por Prenatal y asignación por Maternidad en septiembre 2025
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 15 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 16 de septiembre de 2025
*La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.