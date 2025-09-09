ANSES sorprende con el pago de Tarjeta Alimentar: de cuánto es el bono

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y AUE la Tarjeta Alimentar en septiembre son las siguientes:

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

anses, auh, aue.webp AUH y AUE son los dos beneficios de ANSES que cobran la Tarjeta Alimentar.

ANSES y una sorpresa con el pago de la Tarjeta Alimentar

No todos los beneficiarios de ANSES están atentos a las distintas novedades sus prestaciones, y es que con saber cuándo cobran y de cuánto es el aumento, a algunos les basta. Los titulares de AUH que suelen ser así, se llevaron una importante sorpresa tras la acreditación del pago de la Tarjeta Alimentar.

A pesar del aumento de, 1,9% que dió ANSES a las mensualidades de AUH, y demás prestaciones sociales, la atención de los beneficiarios alcanzados por la Tarjeta Alimentar se la llevó el monto acreditado por esta ayuda económica. Una vez más, no recibió incremento.

Desde marzo del 2024 que ANSES no efectúa un aumento en la Tarjeta Alimentar, y esta medida del gobierno nacional se extendería durante todo el 2025.

Es por eso mismo que ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en septiembre: