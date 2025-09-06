Inicio Sociedad Árboles
El árbol que resiste a la sequía, da mucha sombra y es ideal para la casa

Tener un árbol en casa conecta con la naturaleza y aporta sombra y bienestar, aunque requiere cuidados y elegir especies resistentes para evitar daños

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Los árboles son esenciales en la naturaleza, purifican el aire, evitan la erosión, promueven los suelos fértiles. En la casa, más allá de cumplir una función estética, protege contra el calor dando sombra y mejora el ambiente en general. Tener un árbol cerca es una manera sencilla de conectar con la naturaleza y disfrutar de sus beneficios.

Uno de los inconvenientes que se suele presentar al plantar un árbol en la casa es que puede levantar la vereda o banqueta y repararlo suele ser costoso. Además, en lugares áridos puede ser difícil mantenerlo con vida, ya que no todos son resistentes a la sequía. Por eso, te contamos sobre un árbol que además de ser estético es ideal para el hogar.

El árbol que resiste a la sequía, da mucha sombra y es ideal para la casa

El palo borracho (Ceiba speciosa) es un árbol que se distingue por su tronco verde ensanchado en la base, que almacena agua y le permite resistir largos periodos de sequía. Además, su copa amplia y sus flores rosadas lo convierten en un ejemplar perfecto para dar sombra y aportar belleza al entorno de la casa.

Este árbol es originario de Sudamérica y se distribuye en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia. En climas cálidos y templados crece con rapidez y se adapta a suelos pobres, lo que lo hace muy resistente. Plantar un palo borracho es sumar frescura, color y un toque de naturaleza al hogar.

¿Cómo es este árbol?

Según la Monaco Nature Encyclopedia, este árbol se caracteriza por:

  • La copa es amplia, lo que proporciona abundante sombra en la casa.
  • El tronco presenta espinas cónicas y se ensancha en la base, funcionando como un reservorio de agua.
  • Puede alcanzar entre 10 y 20 metros de altura en condiciones favorables.
  • Sus flores, grandes y vistosas, aparecen en tonos rosados con centro amarillento, convirtiéndolo en un árbol ornamental muy valorado tanto en la naturaleza como en la casa.
  • Sus frutos son cápsulas leñosas que al abrirse liberan semillas envueltas en una fibra similar al algodón.

