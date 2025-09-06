Uno de los inconvenientes que se suele presentar al plantar un árbol en la casa es que puede levantar la vereda o banqueta y repararlo suele ser costoso. Además, en lugares áridos puede ser difícil mantenerlo con vida, ya que no todos son resistentes a la sequía. Por eso, te contamos sobre un árbol que además de ser estético es ideal para el hogar.

Arbol palo borracho (1) Conexión con la naturaleza: disfrutar de los beneficios de tener árboles cerca.

El árbol que resiste a la sequía, da mucha sombra y es ideal para la casa

El palo borracho (Ceiba speciosa) es un árbol que se distingue por su tronco verde ensanchado en la base, que almacena agua y le permite resistir largos periodos de sequía. Además, su copa amplia y sus flores rosadas lo convierten en un ejemplar perfecto para dar sombra y aportar belleza al entorno de la casa.