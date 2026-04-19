La monumental atajada de Dibu Martínez que salvó al Aston Villa: ganó y se acerca a la Champions

En el segunto tiempo Morgan Rogers estiró la ventaja para un 3-1 que parecía decisivo, pero Sunderland reaccionó y lo igualó con tantos de Trai Hume y Wilson Isidor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2045885905886462001&partner=&hide_thread=false EL MANO A MANO DE DIBU MARTÍNEZ A LOS 93 MINUTOS PARA EVITAR EL 3-4.



Y lo ganaron 4-3 en la contra. pic.twitter.com/lgQrHryVTu — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 19, 2026

La gran atajada de Dibu Martínez que salvó al Aston Villa

Parecía que todo se le venía abajo al equipo villano, cuando Jadon Sancho perdió una pelota en la salida, dejando mano a mano a Mouhamadou Habib Diarra contra Dibu Martínez. Fue allí cuando el marplatense sacó a relucir su jerarquía con una volada magistral, evitó el cuarto gol visitante que hubiera sentenciado la derrota de su equipo.

La atajada del campeón del mundo no fue una simple intervención; fue el motor de la victoria. Tras esa salvada, el Aston Villa gestó la contra definitiva. Un centro preciso de Lucas Digne encontró a Tammy Abraham, quien definió para desatar la locura en las tribunas al minuto 93, sellando el definitivo 4-3.

Embed

Con este resultado, el equipo de Emiliano Martínez llegò a los 58 puntos y se consolida en la pelea por la clasificación a la próxima Champions League. El plantel demuestra una gran solidez gracias al respaldo constante de su arquero y la efectividad ofensiva.

Además Martínez afrontará la Copa del Mundo con la Selección argentina y está en gran forma para afrontar ese desafío.