Inicio Ovación Fútbol Dibu Martínez
Premier League

La monumental atajada de Dibu Martínez que salvó al Aston Villa: ganó y se acerca a la Champions

Aston Villa, con las atajadas de Emiliano Dibu Martínez, quedó cerca de clasificarse a la Champions League tras vencer a Sunderland por la Premier League de Inglaterra

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Dibu Martínez en el momento que realizó una enorme atajada para el Aston Villa.

Dibu Martínez en el momento que realizó una enorme atajada para el Aston Villa.

Aston Villa, de la mano de Emiliano Dibu Martínez, quedó cerca de la clasificación a la Champions League tras vencer a Sunderland 4 a 3, por la fecha 33 de la Premier League de Inglaterra. Además entre semana el equipo villano pasó a las semifinales de la Europa League.

Dibu Martínez realizó una atajada salvadora en tiempo de descuento antes de que Tammy Abraham sellara la victoria agónica.

tammy-abraham-aston-villa
Tammy Abraham le dio el triunfo al Aston Villa.

Tammy Abraham le dio el triunfo al Aston Villa.

En Villa Park, el equipo de Birmingham se adelantó en el marcador con un doblete de Ollie Watkins, aunque la visita respondió rápidamente a través de Christopher Rigg.

En el segunto tiempo Morgan Rogers estiró la ventaja para un 3-1 que parecía decisivo, pero Sunderland reaccionó y lo igualó con tantos de Trai Hume y Wilson Isidor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2045885905886462001&partner=&hide_thread=false

La gran atajada de Dibu Martínez que salvó al Aston Villa

Parecía que todo se le venía abajo al equipo villano, cuando Jadon Sancho perdió una pelota en la salida, dejando mano a mano a Mouhamadou Habib Diarra contra Dibu Martínez. Fue allí cuando el marplatense sacó a relucir su jerarquía con una volada magistral, evitó el cuarto gol visitante que hubiera sentenciado la derrota de su equipo.

La atajada del campeón del mundo no fue una simple intervención; fue el motor de la victoria. Tras esa salvada, el Aston Villa gestó la contra definitiva. Un centro preciso de Lucas Digne encontró a Tammy Abraham, quien definió para desatar la locura en las tribunas al minuto 93, sellando el definitivo 4-3.

Embed

Con este resultado, el equipo de Emiliano Martínez llegò a los 58 puntos y se consolida en la pelea por la clasificación a la próxima Champions League. El plantel demuestra una gran solidez gracias al respaldo constante de su arquero y la efectividad ofensiva.

Además Martínez afrontará la Copa del Mundo con la Selección argentina y está en gran forma para afrontar ese desafío.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas