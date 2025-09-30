Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron en Perú al "Pequeño J"

pequeño j detenido Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fue detenido este martes.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple crimen con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano.

Los primeros siete arrestados son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Este martes, Sotacuro y su sobrina declararon ante el funcionario judicial y personal del Servicio Penitenciario bonaerense realizó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

Arribas confirmó a NA que el viernes realizarán un peritaje sobre los celulares de los primeros siete arrestados. Además, se realizaron allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.

Pidieron exhumar el cuerpo de Brenda, una de las víctimas del "Pequeño J"

El triple crimen de las chicas ocurrido en una casa de Florencio Varela continúa en proceso de investigación y de un momento a otro surgen novedades, nuevos detenidos y diferentes conjeturas. En este caso, familiares de una de las jóvenes pidieron ante la Justicia la exhumación de su .

El abogado de los familiares de Brenda del Castillo, Javier Baños, afirmó en declaraciones con Radio Mitre el pedido explícito de exhumar el cadáver de la joven de 20 años, asesinada junto con Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) . “El padre quería saber cómo se había reconocido el cuerpo”, dijo el abogado.

Es que durante el reconocimiento de los cuerpos, una vez realizada la autopsia, su padre solo pudo verlo a través de placas fotográficas que se extrajeron de algunos de los tatuajes que la joven se había hecho. Por ese motivo solicitó su intención de verlo personalmente para confirmar lo sucedido.