La reserva natural Villavicencio cumplió 25 años: pumas, agua y un hotel lleno de historia

Hotel Villavicencio El hotel Villavicencio ostenta el lujo de los hospedajes del siglo pasado. Hay algunos espacios abiertos al público pero no está habilitado para alojarse.

Pero además, aunque no está abierto para hospedarse, es una atracción el famoso hotel que aparece en la etiqueta del agua mineral. Inaugurado en 1940, durante décadas fue un símbolo de lujo, pero hoy permanece cerrado al alojamiento.

El área se encuentra en Las Heras, a 50 kilómetros de Mendoza.

Aniversario de la Reserva Natural Villavicencio

Este jueves se realizó un acto por los 25 años de la reserva y allí coincidieron el gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; los ministros Jimena Latorre y Rodolfo Vargas Arizu, y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca.

Durante el acto, Cornejo destacó el trabajo iniciado en el 2000 y enfatizó que los resultados posicionaron a Villavicencio como un modelo de referencia a nivel global. “Nos encantaría copiar este modelo en otras áreas protegidas de la provincia. Es fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo. Nuestra aspiración es replicar los buenos ejemplos que existen en el mundo para fortalecer nuestra red de áreas protegidas”, afirmó.

reserva natural villavicencio 2 El guanaco es una especie protegida de la Reserva Villavicencio.

El mandatario también recordó que durante su primera gestión impulsó la designación de Villavicencio como Sitio Ramsar y que hoy la provincia continúa acompañando el proceso de crecimiento de la reserva: “Venimos a ratificar esa política, a trabajar juntos en el plan de manejo y a sostener este proceso exitoso”.

Cornejo agradeció a la empresa responsable de la gestión del área natural y reconoció especialmente al equipo que trabaja diariamente en el territorio.

Un cuarto de siglo de logros ambientales

Villavicencio consolidó en estos 25 años múltiples avances que fortalecieron su perfil de sitio ejemplar:

2017: ingreso a la Ley de Ordenamiento Territorial y declaración como Sitio Ramsar por la protección de sus humedales.

ingreso a la Ley de Ordenamiento Territorial y declaración como Sitio Ramsar por la protección de sus humedales. 2020: incorporación a la Red Estratégica de Conservación del Cóndor Andino y fortalecimiento del monitoreo del gato andino con cámaras trampa.

incorporación a la Red Estratégica de Conservación del Cóndor Andino y fortalecimiento del monitoreo del gato andino con cámaras trampa. 2024: participación como único sitio argentino en la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y su Congreso Mundial de la Naturaleza.

En paralelo, el equipo de guardaparques sostuvo acciones de conservación activa: monitoreo permanente, control de especies invasoras, prevención de incendios y vigilancia de la biodiversidad.

La reserva formó a más de 5.000 estudiantes por año a través del programa de Visitas Educativas, declarado de interés provincial. Además, impulsó más de 20 investigaciones científicas y 12 prácticas profesionales.

Su impacto también es económico: genera empleo directo, trabaja con proveedores y operadores turísticos, y recibe más de 100.000 visitantes anuales.

La directora de la Reserva Natural Villavicencio, Silvina Giudici, afirmó que el desafío de los próximos 25 años será profundizar el modelo de conservación, fortalecer la investigación y ampliar el trabajo comunitario. “Queremos seguir construyendo un camino que integre ciencia, comunidad, empresa y naturaleza”, sostuvo.

Reserva natural Villavicencio 3 El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, junto al gobernador Alfredo Cornejo y la directora de la Reserva, Silvina Giudici.

Modelo de turismo sustentable

Por su parte, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, resaltó la majestuosidad del entorno y la labor ambiental del equipo técnico, con acciones de conservación, investigación e interpretación del patrimonio natural de la precordillera.

“El turismo sustentable avanza en armonía con nuestra fauna, nuestra flora y el agua pura de los manantiales. Invito a todos a recorrer el hotel histórico, una joya arquitectónica llena de historia”, afirmó el intendente a la prensa.

Además, subrayó el aporte del área de Desarrollo Económico para ampliar el turismo local y provincial y para fortalecer la llegada de visitantes, tanto turistas como vecinos de Las Heras y del Gran Mendoza.

“Las Heras refleja el modelo que quiere la provincia: montañas, áreas naturales, agricultura y minería responsable dentro de un mismo territorio”, sostuvo Lo Presti.

Antes de finalizar la actividad, Lo Presti anunció obras estratégicas para fortalecer la infraestructura turística de Las Heras: