La FEM también defendió a la vitivinicultura frente a Sturzenegger: "Estigmatiza a los productores"

Al respecto, desde la FEM consideraron "inaceptable estigmatizar a productores y bodegas que conforman un entramado diverso, transparente y competitivo". Esto, en referencia a la comparación que hizo Sturzenegger entre la vitivinicultura y el titular de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Claudio "Chiqui" Tapia, cuestionado judicialmente.

La FEM, también en defensa del certificado de uva

La cámara tampoco eludió referirse al tire y afloje en torno al CIU (Certificado de Ingreso de Uva), origen de la polémica desde que el gobierno nacional volvió a la carga con la desregulación de la industria y el recorte de funciones de control del INV.

Incluso respaldó las declaraciones del ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, quien tampoco evitó retrucar a Sturzenegger. Y de las cámaras del sector que se plantaron ante el controvertido funcionario nacional.

"La FEM reafirma su defensa del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) con carácter obligatorio, una herramienta clave para la trazabilidad, la transparencia del mercado y la protección de los pequeños productores", argumentó la entidad.

Sin embargo, en línea con COVIAR, la institución presidida por Santiago Laugero también destacó la importancia de eliminar más de 800 resoluciones y decretos como parte de desregulación impulsada por Sturzenegger, aunque con excepciones.

"Valoramos la revisión normativa, pero las políticas deben abordarse con una mirada federal, técnica y respetuosa de las economías regionales. La vitivinicultura merece respeto y diálogo para fortalecer la producción y el trabajo", concluyó la FEM.