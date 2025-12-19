La polémica entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y entidades de la vitivinicultura está lejos de acabar. Ahora la Federación Económica de Mendoza (FEM) también repudió sus dichos y lo acusó de "estigmatizar a los productores".
La FEM también defendió a la vitivinicultura frente a Sturzenegger: "Estigmatiza a los productores"
La Federación Económica de Mendoza se sumó a viñateros y COVIAR, a los que Sturzenegger acusó de aplicar "prácticas anticompetitivas". Avaló al CIU
Mediante un comunicado, la cámara empresaria más grande de la provincia y con fuerte participación de entidades del agro mendocino se sumó a las críticas de la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
"Descalifica con comparaciones improcedentes y ofensivas para la producción y la institucionalidad. La vitivinicultura es un sector estratégico de Mendoza, generador de empleo, valor agregado y reconocimiento internacional", señaló en el escrito.
Al respecto, desde la FEM consideraron "inaceptable estigmatizar a productores y bodegas que conforman un entramado diverso, transparente y competitivo". Esto, en referencia a la comparación que hizo Sturzenegger entre la vitivinicultura y el titular de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Claudio "Chiqui" Tapia, cuestionado judicialmente.
La FEM, también en defensa del certificado de uva
La cámara tampoco eludió referirse al tire y afloje en torno al CIU (Certificado de Ingreso de Uva), origen de la polémica desde que el gobierno nacional volvió a la carga con la desregulación de la industria y el recorte de funciones de control del INV.
Incluso respaldó las declaraciones del ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, quien tampoco evitó retrucar a Sturzenegger. Y de las cámaras del sector que se plantaron ante el controvertido funcionario nacional.
"La FEM reafirma su defensa del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) con carácter obligatorio, una herramienta clave para la trazabilidad, la transparencia del mercado y la protección de los pequeños productores", argumentó la entidad.
Sin embargo, en línea con COVIAR, la institución presidida por Santiago Laugero también destacó la importancia de eliminar más de 800 resoluciones y decretos como parte de desregulación impulsada por Sturzenegger, aunque con excepciones.
"Valoramos la revisión normativa, pero las políticas deben abordarse con una mirada federal, técnica y respetuosa de las economías regionales. La vitivinicultura merece respeto y diálogo para fortalecer la producción y el trabajo", concluyó la FEM.