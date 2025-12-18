COVIAR y viñateros retrucaron a Sturzenegger sobre el amparo por el CIU: "Es de mucha ignorancia"

"Lamentamos que en el marco institucional de diálogo que mantuvimos en la última reunión mantenida en el INV no haya podido entender y comprender lo que todo el sector, más ministros de producción y Gobernadores de las provincias vitivinícolas le explicamos", señaló inicialmente González sobre las declaraciones del ministro en su cuenta de X.

Coviar contra Sturzenegger: "Irresponsabilidad e ignorancia"

Incluso Sturzenegger fue más lejos todavía al comparar a la presentación de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y Acovi (Cooperativas) entre otras con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su resistencia a que los clubes de fútbol pudieran elegir convertirse en Sociedades Anónimas.

También embistió contra Coviar, al considerar que, sin ser obligatorio el CIU, la Corporación dejaría de cobrar una tasa que es parte de sus ingresos.

image La propiedad de la uva es parte de la discusión en torno a la obligatoriedad o no de emitir el CIU. Por eso que la justicia admita el amparo será clave en la controversia de la vitivinicultura con Sturzenegger

"Son bienvenidas y muy necesarias todas la desburocratizaciones. Pero los dos puntos que funcionan bien y nos garantizan trazabilidad, genuinidad y reputación del vino argentino en el mundo deben mantenerse. Todos los que vivimos de esta actividad le solicitamos que no era apropiado modificar", añadió el titular de Coviar.

En tal sentido, González le retrucó fuerte a Sturzenegger, al considerar "de mucha irresponsabilidad e ignorancia opinar de esta manera y con estas comparaciones".

Asociación de Viñateros: "Sturzenegger le miente a la opinión pública"

De hecho, hay casi un frente común privado-público detrás del amparo en defensa del CIU, dado que los gobiernos de Mendoza y San Juan manifestaron su apoyo. Mientras tanto, el ministro de Desregulación fue notificado este miércoles por el juez Federal en Mendoza Pablo Quirós para que se pronuncie sobre la acción de amparo en el plazo de 3 días hábiles.

"Nos llama la atención que mienta a la opinión pública por las redes, sobre todo mezclándonos con otra entidad cuestionada judicialmente como la AFA", resaltó por su parte el vicepresidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), Matías Manzanares.

El dirigente, en coincidencia con el titular de Coviar, recordó que mantener la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de la Uva era algo que ya se había advertido varias veces al controvertido ministro de Desregulación, con apoyo de 10 provincias vitivinícolas incluso Mendoza. Por eso, calificó a su postura de "una tozudez manifiesta".

En tal sentido, Manzanares recalcó que "si el CIU deja de ser obligatorio se viola una derecho fundamental que tanto pregona el gobierno: el de la propiedad. En este caso, el de la uva por parte de los productores".

Por qué es importante el Comprobante de Ingreso de Uva

Asimismo, los viñateros justificaron el amparo en la importancia de que los productores cuenten con el CIU al momento de entregar su materia prima a las bodegas. Por eso, están en pie de guerra frente a la insistencia del gobierno nacional, en la persona de Sturzenegger, de hacerlo "a elección" como parte de la avanzada desregulatoria.

"El Comprobante de Ingreso de Uva (CIU) es un trámite indispensable: es el documento que acredita la propiedad de la uva, su procedencia, variedad, añada y condición, y es la única constancia oficial (bilateral) que respalda al viñatero frente a la entrega de su producción o a la elaboración por cuenta de terceros", señalaron.

Por eso, advierten, que pase a ser voluntario "deja al productor desprotegido, debilitando la trazabilidad desde el viñedo y favoreciendo la falta de transparencia".

Respecto a la resolución de la acción en la Justicia, todo indica que la acción de amparo podría resolverse antes de la feria de enero. Sobre todo teniendo en cuenta que el inicio de la cosecha de uva 2026 pondrá primera a partir de febrero.