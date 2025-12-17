Sturzenegger acusó de corporativos a viñateros mendocinos y los comparó con Chiqui Tapia

Captura Federico Sutrzenegger

En ese marco, el ministro comparó la situación con la resistencia de la AFA al intento del Gobierno de permitir que los clubes puedan optar por convertirse en sociedades anónimas, tras la vigencia del DNU 70/23. “Recurrieron a la Justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no querían que los socios pudieran elegir”, afirmó, y aseguró que detrás de ambas posturas subyacen intereses corporativos.

Federico Sturzenegger y el reclamo de los viñateros

Al referirse específicamente al planteo del sector vitivinícola, Sturzenegger expuso dos posibles explicaciones. La primera es que el CIU funcionaría como un mecanismo de control del mercado, al concentrar información sensible sobre el movimiento de la uva, lo que -según sostuvo- podría facilitar prácticas de cartelización. “El valor del CIU emerge como un instrumento esencial para la implementación de prácticas anticompetitivas”, señaló.

La segunda hipótesis, añadió, es que la eliminación de la obligatoriedad del certificado dificulta el cobro de una tasa privada vinculada a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyo mandato, de acuerdo con el ministro, se encuentra vencido. “Sin el CIU se les dificulta el cobro de esa tasa. Ahí aparece el verdadero interés”, deslizó.

“Es muy triste ver que un sector que tiene tanto para dar quede rehén de estos intereses, cuando tiene mucho más para ganar en un ámbito de libertad”, expresó.

Federico Sturzenegger defendió la política de desregulación impulsada por el presidente Javier Milei y afirmó que “la regulación, en general, es mala, un lobo con piel de cordero”.

“Esperemos que la Justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones”, concluyó.

Fuentes: Noticias Argentinas y Red X.