El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó con dureza a la Asociación de Viñateros de Mendoza por haber recurrido a la Justicia para frenar una medida de desregulación del sector vitivinícola y la comparó con la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a la que acusó de resistirse a la apertura del sistema por intereses corporativos.
Sturzenegger acusó de corporativos a viñateros mendocinos y los comparó con Chiqui Tapia
Federico Sturzenegger criticó a la Asociación de Viñateros de Mendoza por ira la Justicia para restablecer la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva
Según explicó el funcionario, casi la mitad de los productores dejó de utilizar el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) una vez que el trámite dejó de ser obligatorio. “El 45% de los productores que antes estaban obligados a hacerlo luego no lo usaron. Por eso justamente lo hicimos opcional”, argumentó.
“Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, sostuvo Sturzenegger en un extenso mensaje publicado en la red social X, al criticar la presentación judicial que busca restablecer la obligatoriedad del CIU.
En ese marco, el ministro comparó la situación con la resistencia de la AFA al intento del Gobierno de permitir que los clubes puedan optar por convertirse en sociedades anónimas, tras la vigencia del DNU 70/23. “Recurrieron a la Justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no querían que los socios pudieran elegir”, afirmó, y aseguró que detrás de ambas posturas subyacen intereses corporativos.
Federico Sturzenegger y el reclamo de los viñateros
Al referirse específicamente al planteo del sector vitivinícola, Sturzenegger expuso dos posibles explicaciones. La primera es que el CIU funcionaría como un mecanismo de control del mercado, al concentrar información sensible sobre el movimiento de la uva, lo que -según sostuvo- podría facilitar prácticas de cartelización. “El valor del CIU emerge como un instrumento esencial para la implementación de prácticas anticompetitivas”, señaló.
La segunda hipótesis, añadió, es que la eliminación de la obligatoriedad del certificado dificulta el cobro de una tasa privada vinculada a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyo mandato, de acuerdo con el ministro, se encuentra vencido. “Sin el CIU se les dificulta el cobro de esa tasa. Ahí aparece el verdadero interés”, deslizó.
“Es muy triste ver que un sector que tiene tanto para dar quede rehén de estos intereses, cuando tiene mucho más para ganar en un ámbito de libertad”, expresó.
Federico Sturzenegger defendió la política de desregulación impulsada por el presidente Javier Milei y afirmó que “la regulación, en general, es mala, un lobo con piel de cordero”.
“Esperemos que la Justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones”, concluyó.
Fuentes: Noticias Argentinas y Red X.