El plazo fijo es una de las inversiones más populares que los bancos ofrecen a sus clientes. No es casualidad, ya que esta inversión adelanta cuánto se puede ganar en el lapso de tiempo elegido, incluso antes de confirmarla.
Sorpresa en el plazo fijo: cuánto gano con $1.000.000 si deposito antes de Navidad
Los bancos modificaron las tasas de interés de cada plazo fijo y se espera que la mantengan por unos días. Todos los detalles
Esta no es la única ventaja que da el plazo fijo, sino que también se trata de una operación que se puede hacer en pocos minutos y desde la comodidad de la casa o desde la sucursal de cualquier banco, en caso de que una persona necesite ayuda.
No obstante, hay que tener en cuenta que en las últimas semanas, la tasa de interés del plazo fijo se ha visto reducida considerablemente. De hecho, previo a las elecciones de octubre, el rendimiento llegó a ser de hasta el 47% en algunos bancos, mientras que en la actualidad, ronda el 20% y se espera que no cambie hasta los últimos días del año o los primeros días del 2026.
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés que ofrece cada banco
Según lo confirmado por cada entidad bancaria al Banco Central de la República Argentina, estas son las tasas de interés del plazo fijo a 30 días que ofrece cada banco para sus ahorristas;
- Banco Nación: 22,50% de tasa de interés anual
- Banco Santander Argentina: 21% de tasa de interés anual
- Banco Galicia: 21% de tasa de interés anual
- Banco Provincia de Buenos Aires: 23% de tasa de interés anual
- BBVA Argentina: 21% de tasa de interés anual
- Banco Macro: 23% de tasa de interés anual
- Banco Credicoop: 23% de tasa de interés anual
- Banco ICBC Argentina: 23,3% de tasa de interés anual
- Banco Ciudad: 22% de tasa de interés anual
- Banco Hipotecario: 25,5% de tasa de interés anual
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $1.000.000
En caso de que alguien decida realizar esta inversión y tenga $1.000.000 para depositar en un plazo fijo de 30 días, una vez que se haya cumplido ese lapso de tiempo, y en caso de hacerlo, por ejemplo, en el Banco Nación, entonces habrá ganado un total de $18.493,15