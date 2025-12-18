Sorpresa en el plazo fijo: cuánto gano con $1.000.000 si deposito antes de Navidad

Esta no es la única ventaja que da el plazo fijo, sino que también se trata de una operación que se puede hacer en pocos minutos y desde la comodidad de la casa o desde la sucursal de cualquier banco, en caso de que una persona necesite ayuda.

No obstante, hay que tener en cuenta que en las últimas semanas, la tasa de interés del plazo fijo se ha visto reducida considerablemente. De hecho, previo a las elecciones de octubre, el rendimiento llegó a ser de hasta el 47% en algunos bancos, mientras que en la actualidad, ronda el 20% y se espera que no cambie hasta los últimos días del año o los primeros días del 2026.