Tragedia en Maipú

Un hombre murió al ser atropellado por el conductor de un auto que escapó inmediatamente

Caminaba por el costado de la calle y fue atropellado por un vehículo que escapó del lugar. Los pesquisas buscan al conductor que protagonizó el accidente

Por UNO
Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Un hombre de 60 años murió en la mañana de este lunes luego de ser atropellado en Maipú por el conductor de un vehículo. Tras el accidente, el autor escapó sin darle asistencia a la víctima. Los pesquisas buscan identificar al autor para detenerlo.

La víctima fue identificada como Eliberto Cruz Cardozo, de 60 años, quien alrededor de las 7.30 de este lunes caminaba por el costado de calle Don Bosco, entre calles Pescara y Roma, de Maipú.

atropellado accidente Maipú perro 2
Los vecinos de la zona fueron quienes llamaron al 911, luego de sentir un estruendo y encontrar a Cardozo, quien era conocido en la zona, tendido en el asfalto. A pesar de asistirlo de inmediato, no pudieron determinar qué tipo de vehículo había atropellado.

Buscan al autor que dejó a un hombre atropellado

Cuando la Policía llegó al lugar detectaron que alrededor de la víctima había pedazos de vidrios y plásticos pertenecientes a un vehículo. En la zona hay dos cámaras de seguridad y esperan que alguna de ellas haya captado al rodado que protagonizó el accidente.

atropellado accidente Maipú perro 3
Mientras, los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, confirmaron la muerte del hombre de 60 años en el lugar, como consecuencia de las heridas que sufrió al ser atropellado.

Policía Científica hizo los peritajes para determinar la mecánica del accidente, pero hubo una escena que impactó a los que estaban presentes: Duke, el perro de Eliberto Cruz Cardozo, se quedó al lado de la morguera donde estaba el cuerpo de su cuidador.

