Un hombre murió al ser atropellado por el conductor de un auto que escapó inmediatamente

Buscan al autor que dejó a un hombre atropellado

Cuando la Policía llegó al lugar detectaron que alrededor de la víctima había pedazos de vidrios y plásticos pertenecientes a un vehículo. En la zona hay dos cámaras de seguridad y esperan que alguna de ellas haya captado al rodado que protagonizó el accidente.

atropellado accidente Maipú perro 3 El perro del hombre que fue atropellado se quedó en el lugar del accidente, al lado de la camioneta de la Policía Científica donde subieron su cuerpo. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Mientras, los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, confirmaron la muerte del hombre de 60 años en el lugar, como consecuencia de las heridas que sufrió al ser atropellado.

Policía Científica hizo los peritajes para determinar la mecánica del accidente, pero hubo una escena que impactó a los que estaban presentes: Duke, el perro de Eliberto Cruz Cardozo, se quedó al lado de la morguera donde estaba el cuerpo de su cuidador.