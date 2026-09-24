Salió de su casa con 10.000 dólares y desapareció durante varias horas, pero lo encontraron

La Policía de Buenos Aires encontró al joven desaparecido.

En el lugar se constató que el joven estaba en buen estado de salud y refirió no ser víctima de ningún ilícito y que se encontraba allí por decisión propia, ya que es mayor de edad. Ante los efectivos también remarcó que buscaba independizarse de sus padres.

La desaparición del joven en Caballito

El caso había llamado la atención en las últimas horas debido a que Román Coronel se había ido de su casa, en la avenida Pedro Goyena y Malvinas Argentinas, con una valija, una mochila y 10.000 dólares que sacó de una caja fuerte.

Desde entonces, la Policía de Buenos Aires estuvo analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del joven, para identificar la patente del vehículo al que se subió o establecer contacto con el conductor.

Las últimas imágenes del joven antes de su desaparición.

"Hasta el momento, no figura registrado en la CNRT ningún viaje a su nombre y se está recorriendo la zona y realizando las tareas de búsqueda correspondientes", indicaron en ese entonces.

Los seres queridos no tenían novedades del paradero de Román Coronel y pidieron la difusión de la búsqueda en las redes sociales, que se viralizó durante varias horas. Aunque finalmente, el caso de la desaparición terminó con buenas noticias horas después.