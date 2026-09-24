Román Coronel, el joven de 18 años que se había ido de su casa en Buenos Aires con una importante suma de dinero en efectivo y desapareció, fue encontrado en buen estado de salud horas después.
Salió de su casa con 10.000 dólares y desapareció durante varias horas, pero lo encontraron
En el lugar se constató que el joven desaparecido estaba en buen estado de salud y refirió no ser víctima de ningún ilícito y que se encontraba allí por decisión propia
El hallazgo de Román Coronel ocurrió el martes cerca de las 23 luego del análisis que realizó la Policía de Buenos Aires, que permitió detectar que estaba hospedado en el Hotel donde finalmente fue encontrado.
De acuerdo a lo informado, el joven reservó una habitación en el hotel ubicado en la avenida Cabildo y Quesada, en el citado barrio de Belgrano, por lo que se montó un operativo.
En el lugar se constató que el joven estaba en buen estado de salud y refirió no ser víctima de ningún ilícito y que se encontraba allí por decisión propia, ya que es mayor de edad. Ante los efectivos también remarcó que buscaba independizarse de sus padres.
La desaparición del joven en Caballito
El caso había llamado la atención en las últimas horas debido a que Román Coronel se había ido de su casa, en la avenida Pedro Goyena y Malvinas Argentinas, con una valija, una mochila y 10.000 dólares que sacó de una caja fuerte.
Desde entonces, la Policía de Buenos Aires estuvo analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del joven, para identificar la patente del vehículo al que se subió o establecer contacto con el conductor.
"Hasta el momento, no figura registrado en la CNRT ningún viaje a su nombre y se está recorriendo la zona y realizando las tareas de búsqueda correspondientes", indicaron en ese entonces.
Los seres queridos no tenían novedades del paradero de Román Coronel y pidieron la difusión de la búsqueda en las redes sociales, que se viralizó durante varias horas. Aunque finalmente, el caso de la desaparición terminó con buenas noticias horas después.
En pocas palabras
- Joven encontrado: Román Coronel, desaparecido con 10.000 dólares, fue hallado en un hotel de Belgrano.
- Decisión propia: el joven de 18 años afirmó estar bien y haber actuado por voluntad propia buscando independizarse.
- Investigación policial: la policía analizó cámaras de seguridad y cámaras de seguridad para rastrear su paradero.