Bodas de brasileños en Mendoza: especialista asegura que están en su auge, pero deberían mejorar los servicios

casamientos de brasileros 1.png Para los enamorados brasileros, a la Mendoza vitivinícola no le falta nada para celebrar su amor Gentileza Gustavo Savelli

Argentina es un destino cercano y los paisajes locales nada tienen que envidiarle a la Toscana. Ni a otros países que también tienen desarrollada la industria del enoturismo.

Sin embargo, de los 30 casamientos -se trata de un número aproximado- que los basileros organizan en las bodegas más top de Luján y el Valle de Uco cada año, al menos el 40% de los servicios que se requieren para la organización son "enlatados" es decir, los traen ellos, junto a su comitiva de acompañamiento, en el viaje.

De eso se trata el Workshop que dictó Cook el 30 de mayo en Mendoza. Lo que se buscó es que los proveedores mendocinos aprendan qué es lo que los clientes brasileros requieren para poder ofrecer servicios locales de calidad.

Las bodas de brasileros requieren de perfección

En el imaginario popular, se podría asociar libremente a los brasileros con el desparpajo, la playa, el eterno baile y la alegría del carnaval carioca. Pero no. Ese es otro Brasil, que realiza viajes de alta gama, no el que alberga a la gente que decide realizar una boda de destino, en un lugar diferente a su propio país.

Cook explicó que más del 5% de la población de Brasil elige viajar para casarse y son sumamente perfeccionistas. Quieren que todos los detalles sean de excelencia.

Es decir que, desde el maquillaje, la peluquería hasta pequeños servicios como son los regalos de bienvenida o los bem casados -unos dulces típicos que se obsequian en las bodas de brasileros- y ni qué hablar de las flores, la fotografía, la ambientación y la música, no deben cometerse errores.

Casamiento de brasileros. Savelli 1.jpg Los viñedos y el glamour de las bodegas del Valle de Uco, llaman la atención de los brasileros que vienen a casarse a Mendoza Gentileza Gustavo Savelli

"Los proveedores locales son más relajados, ahí es donde cometen los principales errores. Estamos hablando de 100 o 150 brasileros por viaje de bodas, que luego son quienes transmiten el boca en boca una publicidad que si es mala, en dos o tres años te quema el destino".

Los principales errores que se cometen en los servicios locales de bodas de brasileros

Marina Cook se dedica especialmente a los destination wedding de brasileros, vivió en ese país y conoce a la perfección su idioma y su psicología. Sus destinos principales son Uruguay y Argentina, especialmente Patagonia, Buenos Aires y Mendoza.

casamiento de brasileros Savelli 5.jpg Las bodegas mendocinas como destino de bodas de brasileros está actualmente en su auge Gentileza Gustavo Savelli

Si bien contó que Punta del Este fue uno de los sitios más requeridos años atrás, actualmente Mendoza ocupa ese lugar. Pero los servicios aún no son los que los brasileros esperan.

En síntesis, las equivocaciones se cometen porque los argentinos en general y este caso los mendocinos guardan una cierta cuota de informalidad en los servicios que ofrecen, inclusive los más top y Cook dio algunos ejemplos concretos.

"Me ha sucedido en la barra de tragos, que uno de los bartender los realiza midiendo cada ingrediente y otro lo hace a ojo. En definitiva el resultado no es el mismo. Eso es un detalle en el que los brasileros se fijan", comentó.

Casamiento de brasileros Savelli 10.jpg Las bodas de brasileros en Mendoza, son más perfeccionistas y emotivas que los casamientos locales Gentileza Gustavo Savelli

También recordó otra equivocación importante. "Me pasó en dos bodas con un proveedor local de flores. Estamos hablando de un gasto de 43.000 dólares. El lugar rebozaba de decoración floral en los sitios más visibles, pero al ir a los sectores que menos expuestos se encontraban, no había decoración. Hubo más de 5.000 ramos de flores que no se utilizaron"

Todo esto y muchos errores más hacen que la publicidad de los servicios locales se vuelva mala y esto es lo peor que le puede pasar a un destino de bodas de brasileros.

La psicología del cliente brasilero

Cook tiene claro desde el inicio cómo debe ser la negociación con un brasilero. "Son gente muy simpática, pero acostumbradas a pedir descuentos. Te dicen "hola, desconto", de entrada pero porque es su cultura. Los argentinos, que no tenemos esa costumbre, no sabemos cómo reaccionar"

La especialista contó que generalmente, los proveedores se ofenden y la conversación se vuelve tensa, o bien, terminan cobrándoles la mitad.

"Esto no puede suceder porque desvalorizás tus servicios, también a la hora de brindarlos. Lo que cuesta 1.000 dólares, cuesta 1.000 dólares, hay que aprender a negociar con ellos", sostuvo.

Otro aspecto a tener en cuenta es -aunque parezca un detalle menor- cómo ir vestidos a esas reuniones de negocios. "La primera impresión es algo importante para ellos, hay que ponerle atención", explicó.

De las ganas de aprender que tengan los proveedores locales depende un negocio que deja al menos 250.000 dólares por boda, es decir, más de 7 millones de dólares al año.

Toda la información acerca del Workshop se puede obtener en la cuenta de Instagram de Marina Cook

Las bodas de brasileros son más emotivas

Gustavo Savelli tiene una productora de fotografía y video especializada en este tipo de casamientos. Las bodas de brasileros son su expertise. Según contó a Diario UNO, son eventos inolvidables.

"Realmente son eventos diferentes, llenos de emotividad, uno como fotógrafo busca retratar esto, momentos y expresiones que cuenten de la felicidad y la emoción y son dos situaciones que se dan constantemente, porque la gente tiene los sentimientos a flor de piel".

Casamiento de brasileros Savelli 8.jpg Felicidad, emotividad y glamour. Así pueden sintetizarse las bodas de brasileros en Mendoza Gentileza Gustavo Savelli

Él es uno de los proveedores locales que sí aprendió a tratar y a conocer la psicología de los clientes brasileros y lo eligen para muchos de estos eventos y realmente disfruta de su trabajo.

"Lo que más me impacta de las bodas de los brasileros es el glamour, desde cómo se visten hasta el último de los detalles de la organización, es un fenómeno que está en su auge, pero todavía falta explotarlo, estamos muy esperanzados y contentos por esto", señaló el proveedor.