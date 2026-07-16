Crearon un revolucionario "ladrillo vegetal" que aísla la casa del frío y el calor

Ladrillo vegetal, parte de la revolución en la construcción. Foto: gentileza

Cómo se fabrica el bloque de lino y sus propiedades aislantes para una casa

El secreto de este bloque radica en los "anas de lino", una suerte de viruta que sobra tras procesar la planta, la cual se combina con cal aérea e hidráulica. El resultado es un mampuesto de 60 centímetros de largo por 30 de alto, disponible en espesores de 10, 12, 15, 20 y 30 centímetros, con un peso que oscila entre los 6,2 y los 18,4 kilos.

La gran carta de presentación de Batilin es su bajísima conductividad térmica de 0,067 W/m.K. Al ser un valor tan bajo, impide que el calor se escape en los meses fríos o que ingrese durante las jornadas sofocantes.

A esto se le suma un excelente "desfase térmico" (el tiempo que tarda la temperatura exterior en atravesar el muro), que va desde las 6 horas en el bloque más fino hasta unas increíbles 17,9 horas en el de 30 centímetros, según publica TN.

A base de lino está construido el bloque vegetal. Foto: gentileza

Además de sus propiedades térmicas, el lino le aporta al bloque otras tres ventajas clave para el día a día en el hogar:

Adiós a la humedad: Gracias a la alta permeabilidad al vapor de agua que tiene el lino, las paredes "respiran" y regulan la humedad ambiente de forma natural.

Aislamiento acústico: Reduce al máximo los ruidos molestos, lo que lo vuelve una opción ideal para departamentos o zonas urbanas transitadas.

Seguridad contra incendios: El bloque ofrece una alta resistencia al fuego, siendo capaz de soportar las llamas hasta por tres horas sin propagarlas.

Sin dudas, una opción concreta para tener en cuenta si pensamos construir o ampliar nuestra casa.