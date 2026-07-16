Crearon un revolucionario "ladrillo vegetal" que aísla la casa del frío y el calor

Olvidate de las placas de yeso o de los contenedores marítimos reacondicionados. O por lo menos tené en cuenta esto que te vamos a contar. La última gran novedad en el universo de la construcción viene directamente desde el campo y promete transformar las casas en auténticas fortalezas térmicas.
Se trata de Batilin, un innovador bloque vegetal fabricado en Francia a base de lino que está diseñado para mantener el hogar calefaccionado en invierno y fresco durante el verano.
Este revolucionario material, desarrollado en la región francesa de Hauts-de-France, aprovecha los residuos de la planta de lino para dar forma a un producto que sirve tanto para obras nuevas como para proyectos de renovación. La materia prima es provista por L.A. Linière de Bourbourg, una cooperativa agrícola del norte de ese país.
Cómo se fabrica el bloque de lino y sus propiedades aislantes para una casa
El secreto de este bloque radica en los "anas de lino", una suerte de viruta que sobra tras procesar la planta, la cual se combina con cal aérea e hidráulica. El resultado es un mampuesto de 60 centímetros de largo por 30 de alto, disponible en espesores de 10, 12, 15, 20 y 30 centímetros, con un peso que oscila entre los 6,2 y los 18,4 kilos.
La gran carta de presentación de Batilin es su bajísima conductividad térmica de 0,067 W/m.K. Al ser un valor tan bajo, impide que el calor se escape en los meses fríos o que ingrese durante las jornadas sofocantes.
A esto se le suma un excelente "desfase térmico" (el tiempo que tarda la temperatura exterior en atravesar el muro), que va desde las 6 horas en el bloque más fino hasta unas increíbles 17,9 horas en el de 30 centímetros, según publica TN.
Además de sus propiedades térmicas, el lino le aporta al bloque otras tres ventajas clave para el día a día en el hogar:
- Adiós a la humedad: Gracias a la alta permeabilidad al vapor de agua que tiene el lino, las paredes "respiran" y regulan la humedad ambiente de forma natural.
- Aislamiento acústico: Reduce al máximo los ruidos molestos, lo que lo vuelve una opción ideal para departamentos o zonas urbanas transitadas.
- Seguridad contra incendios: El bloque ofrece una alta resistencia al fuego, siendo capaz de soportar las llamas hasta por tres horas sin propagarlas.
Sin dudas, una opción concreta para tener en cuenta si pensamos construir o ampliar nuestra casa.
En pocas palabras
- Ladrillo vegetal: crearon en Francia un bloque aislante a base de lino para mejorar la eficiencia térmica de las casas.
- Propiedades únicas: ofrece aislamiento térmico, control de humedad, reducción de ruido y alta resistencia al fuego.
- Aplicaciones: ideal para construcciones nuevas y renovaciones, prometiendo reducir el consumo energético en hogares.