Brian Andrada fue clave en el triunfazo de Gimnasia y Esgrima ante Vélez

Embed - Brian Andrada se mostró feliz por su debut y el triunfonotable Gimnasia y Esgrima ante el líder Véle

Darío Franco llegó y le dio la chance de jugar de titular. Sobre esta situación, aseguró: "La decisión me sorprendió un poco, pero venía entrenando muy bien. Con Ariel Broggi no me estaba tocando jugar, pero siempre estaba preparado para cuando me tocara; Darío Franco me vio bien y decidió ponerme como titular con Vélez y traté de aprovechar la oportunidad".

Brian andrada. Brian Andrada sumó sus primeros minutos en Primera división en el Lobo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"La verdad que es un lindo triunfo que conseguimos frente al puntero del torneo, fue algo muy lindo lo que logramos frente a un rival que tiene mucha jerarquía. Hace varios partidos que no podíamos ganar y lo pudimos hacer ahora de gran manera", aseguró el volante.

"Estas victorias te motivan, son muy importantes para lo que viene en el torneo y en la Copa Argentina con Gimnasia y Tiro de Salta, hay que dejar todo por estos colores", cerró el volante.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima tras jugar con Vélez, se prepara para jugar con Platense, en Vicente López, por la fecha 14 de la Primera Nacional. El partido se disputará este domingo 12 de abril desde las 15.

El Lobo luego de enfrentar al Calamar se quedará en Buenos Aires para jugar el miércoles 15 de abril, desde las 14.10, ante Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina, en la cancha de Estudiantes de Caseros.