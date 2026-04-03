Guillermo Barros Schelotto fue expulsado ante Gimnasia y Esgrima y dio la cara a pesar de la derrota

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2040155076329648134&partner=&hide_thread=false GUILLERMO EXPLOTÓ Y FUE EXPULSADO EN VÉLEZ VS. GIMNASIA DE MENDOZA #LPFxTNTSports



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A pesar de la expulsión, Barros Schelotto cumplió con la conferencia de prensa posterior y lejos de buscar excusas en el arbitraje asumió la responsabilidad y dejó un mensaje directo para sus jugadores: “Quiero aclarar que perdimos contra un gran rival, el árbitro no tuvo nada que ver, de que dirigió bien o mal se puede hacer un análisis pero nada que ver el árbitro, lo perdió Vélez. Hay que analizar todo lo malo para que no se repita y volver a apostar a ser ese equipo del primer tiempo la próxima fecha"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040164655323103668&partner=&hide_thread=false "ME GUSTARÍA ACLARAR QUE PERDIMOS CONTRA UN RIVAL, EL ÁRBITRO NO TUVO NADA QUE VER. LO PERDIÓ VÉLEZ HOY EL PARTIDO"



Guille Barros Schelotto, quien fue expulsado en la derrota 3-2 ante Gimnasia de Mendoza, no quiso polémica con el árbitro Carranza



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El entrenador reconoció las falencias del equipo, especialmente en el manejo del marcador y en la falta de intensidad para sostener la ventaja: "Hasta los 30' del primer tiempo jugamos muy bien, manejamos todo, marcamos dos goles y tuvimos una situación para hacer el tercero u no lo hicimos. Hicimos crecer al rival a través de la pelota quieta o aérea, nos empataron y después tuvimos la jugada desafortunada del último gol. Hasta los 30' jugamos tan bien como tan mal todo después"

Guillermo no escondió su disconformidad por la forma en que se escapó la victoria y valoró el esfuerzo del rival: “No podemos estar ahí en la pelea y que te hagan tres goles en un partido es mucho. Tenemos que ser autocríticos y saber que tenemos que mejorar el aspecto de la pelota parada también. No creo que haya habido relajamiento, sino que jugamos mal y decidimos mal, dejamos de tener el enfoque del inicio del partido, pero no por desgano. El rival nos superó".