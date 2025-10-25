Venía hacia Mendoza con 31 kilos de marihuana envueltos en grasa y fue detenido por Gendarmería

detenido droga Tucumán Mendoza 2 La droga fue incautada por Gendarmería Nacional en Tucumán, tenía como destino Mendoza. Ministerio de Seguridad de la Nación

Ladrillos de marihuana camuflados con grasa y envueltos en film

Dentro del equipaje, los efectivos hallaron 30 ladrillos de marihuana envueltos en film y embadurnados con grasa, una maniobra poco habitual pero no inédita en el tráfico de drogas.

Las pruebas de campo realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 31,8 kilos de marihuana.

El uso de grasa es una estrategia empleada por algunos traficantes para alterar el olor que detectan los perros antinarcóticos o dificultar la lectura de escáneres y equipos de detección química. Se trata de un método artesanal que busca confundir tanto el olfato canino como los sensores identificadores.

detenido droga Tucumán Mendoza 3 El hombre que transportaba la droga había embardunado los ladrillos con grasa y luego con papel film. Igualmente el cargamento fue detectado. Ministerio de Seguridad de la Nación

Una ruta usada para traer droga a Mendoza

La droga tenía como destino final Mendoza, por una ruta que se ha detectado como frecuente para traer estupefacientes desde el norte hacia la provincia: el corredor Salta–Tucumán–Cuyo para el traslado hacia el centro del país.

La modalidad de ocultamiento en ómnibus que trasladan trabajadores temporarios ya fue detectada en otros procedimientos recientes del NOA.

Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, los efectivos de Gendarmería secuestraron la marihuana, dinero en efectivo y celulares, y procedieron a la detención e incomunicación del ciudadano boliviano, tipificados en la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes.