Un hombre de nacionalidad boliviana fue detenido en Tucumán cuando viajaba hacia Mendoza con más de 31 kilos de marihuana ocultos en la bodega de un ómnibus de larga distancia. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del límite entre esa provincia y Salta, durante un control de rutina de Gendarmería nacional.
Venía hacia Mendoza con 31 kilos de marihuana envueltos en grasa y fue detenido por Gendarmería
El colectivo trasladaba trabajadores golondrinas desde Salta hacia la provincia cuyana. Efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” detuvieron la marcha del vehículo y, al revisar el equipaje, notaron bultos voluminosos envueltos en colchas y frazadas que llamaron la atención de los uniformados.
Con la asistencia de perros detectores de drogas, los gendarmes confirmaron sus sospechas y descubrieron la droga.
Ladrillos de marihuana camuflados con grasa y envueltos en film
Dentro del equipaje, los efectivos hallaron 30 ladrillos de marihuana envueltos en film y embadurnados con grasa, una maniobra poco habitual pero no inédita en el tráfico de drogas.
Las pruebas de campo realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 31,8 kilos de marihuana.
El uso de grasa es una estrategia empleada por algunos traficantes para alterar el olor que detectan los perros antinarcóticos o dificultar la lectura de escáneres y equipos de detección química. Se trata de un método artesanal que busca confundir tanto el olfato canino como los sensores identificadores.
Una ruta usada para traer droga a Mendoza
La droga tenía como destino final Mendoza, por una ruta que se ha detectado como frecuente para traer estupefacientes desde el norte hacia la provincia: el corredor Salta–Tucumán–Cuyo para el traslado hacia el centro del país.
La modalidad de ocultamiento en ómnibus que trasladan trabajadores temporarios ya fue detectada en otros procedimientos recientes del NOA.
Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, los efectivos de Gendarmería secuestraron la marihuana, dinero en efectivo y celulares, y procedieron a la detención e incomunicación del ciudadano boliviano, tipificados en la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes.