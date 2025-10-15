El astro del vóleibol Marcos Milinkovic dictó una clínica de capacitación a niños de Luján de Cuyo

"Siempre es un gusto, como le digo a los chicos, venir a estas regiones, la verdad que uno se siente muy cómodo, muy feliz, y volver siempre da mucho placer" Marcos Milinkovic "Siempre es un gusto, como le digo a los chicos, venir a estas regiones, la verdad que uno se siente muy cómodo, muy feliz, y volver siempre da mucho placer" Marcos Milinkovic

La visita de Marcos Milinkovic y el mensaje a los pibes lujaninos

"Acá estamos, en Luján de Cuyo, listos para hacer una clínica con los chicos de vóley, hoy vamos a trabajar con los más chiquitos, los de seis o siete años a 14, y ya mañana (miércoles) trabajamos con el resto, con una charla paara contarle a los chicos sobre lo que fue mi trayectoria, mi carrera, y obviamente estar abierto a lo que los chicos quieran preguntar. La idea es compartir un día divertido", detalló el ganador de los Juegos Panamericanos 1995 y que lograron el 4° puesto en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

voleibol-clinica-marcos milinkovic-lujan-01 Profesores, padres y directivos del deporte de la Muncipalidad de Luján con el Killer Milinkovic en el estadio Hipólito Irigoyen. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

"Me gusta mucho venir a diferentes municipios y poder compartir la trayectoria y tratando de que todos los chicos entiendan la importancia que tiene el deporte y la vida de club, el crecimiento, el proceso, muchas cosas que uno aprende ahí sirven para la vida", Marcos Milinkovic "Me gusta mucho venir a diferentes municipios y poder compartir la trayectoria y tratando de que todos los chicos entiendan la importancia que tiene el deporte y la vida de club, el crecimiento, el proceso, muchas cosas que uno aprende ahí sirven para la vida", Marcos Milinkovic

Enseñar y escuchar, la impronta de la capacitación dictada por el Killer Milinkovic

Respecto al contacto con los niños, Marcos, papá de cuatro, destacó: "Cuando uno viene a estos lugares, no sólo una va y cuenta lo que vivió, si no que aprende mucho, no todas las situaciones son iguales, los chicos hoy tienen otros problemas y otras soluciones, que nosotros en nuestra época no teníamos", y luego sumó: "Esta mezcla de poder contarles lo que fue para nosotros cumplir objetivos, y aprendizajes, con lo que ellos tienen hoy, y lo que hacíamos antes nosotros está buena, y les interesa, preguntan, y la verdad que a mi este ida y vuelta me resulta sumamente interesante".

voleibol-clinica-marcos milinkovic-lujan-03 La recepción, el fundamento básico del vóleibol, explicado por el ex astro mundial Marcos Milinkovic Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Esta visita forma partede un programa personal del ex capitan de la selección argentina de vóley, y así lo explica: "Es un programa mío, estuve hasta ayer en la provincia de Neuquén, en Cutral Co, con casi 500 nenes de todas las categorías, y fuera de todo, es cansador. Ayer llegué a las 11 de la noche a mi casa, y hoy me tomé el vuelo de las 8 de la mañana. Pero la verdad que lo disfruto un montón, y cuando ve la alegría de los chicos con los que uno está compartiendo, es enorme lo que uno siente y quiere seguir hacíendolo, cerró Marcos Milinkovic, para luego poner manos a la obra y supervisar cada cancha y cada jugador, para acercarle su aliento, un consejo y una sonrisa cómplice.