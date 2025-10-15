Inicio Ovación Polideportivo vóleibol
El astro del vóleibol Marcos Milinkovic dictó una clínica de capacitación a niños de Luján de Cuyo

El ex opuesto de la selección de vóleibol Marcos Milinkovic dictó una clínica de capacitación para los chicos de los polideportivos de Luján de Cuyo

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Marcos Milinkovic dio una clínica de vóleibol en el Polideortivo N°1 de Luján de Cuyo y compartió una hermosa tarde con los futuros campeones.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Las escuelitas de vóleibol de los polideportivos de Luján de Cuyo no olvidarán la clase de hoy, donde tuvieron explicando los fundamentos básicos por nada menos que una de las máximas figuras históricas de este deporte: el ex opuesto de la selección argentina, Marcos Milinkovic.

El Killer Marcos Milinkovic fue elegido por la Federación Internacional de Vóleibol -FIVB- como uno de los 25 mejores jugadores de voley del siglo XX, y este martes deleitó, no sólo a los cientos de niños del minivoley y las divisiones formativas de los polideportivos de la Municipalidad de Luján de Cuyo: N°1 Hipólito Irigoyen, los anfitriones; Carrodilla, y Los Alerces, sino también a los numerosos padres que acompañaron, y a los profes de los pequeños.

voleibol-clinica-marcos milinkovic-esteban allasino
El intendente de Luján de Cuyo esteban Allasino y el gran referente del vóley argentino Marcos Milinkovic antes de iniciar la clínica para los niños de las escuelas de este deporte de la comuna.

Marcos Milinkovic y una capacitación a puro cariño en Luján de Cuyo

Marcos fue presentado y saludado por el intendente dueño de casa, Esteban Allasino, antes de comenzar con las actividades de la capacitación programadas en las cuatro canchas dispuestas para la clínica. Este evento, que continuará este miércoles con las divisiones que compiten en la Federación Mendocina de Vóleibol (de 14 a adultos), forma parte del programa de capacitación Luján Acompaña a tu Club, ideado por la Dirección de Deportes de Luján y la Secretaría de Desarrollo Humano de la comuna.

"Siempre es un gusto, como le digo a los chicos, venir a estas regiones, la verdad que uno se siente muy cómodo, muy feliz, y volver siempre da mucho placer" Marcos Milinkovic

Embed - Marcos Milinkovic dio una clínica de vóleibol a los niños de los gimnasios de Luján de Cuyo

La visita de Marcos Milinkovic y el mensaje a los pibes lujaninos

"Acá estamos, en Luján de Cuyo, listos para hacer una clínica con los chicos de vóley, hoy vamos a trabajar con los más chiquitos, los de seis o siete años a 14, y ya mañana (miércoles) trabajamos con el resto, con una charla paara contarle a los chicos sobre lo que fue mi trayectoria, mi carrera, y obviamente estar abierto a lo que los chicos quieran preguntar. La idea es compartir un día divertido", detalló el ganador de los Juegos Panamericanos 1995 y que lograron el 4° puesto en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

voleibol-clinica-marcos milinkovic-lujan-01
Profesores, padres y directivos del deporte de la Muncipalidad de Luján con el Killer Milinkovic en el estadio Hipólito Irigoyen.

"Me gusta mucho venir a diferentes municipios y poder compartir la trayectoria y tratando de que todos los chicos entiendan la importancia que tiene el deporte y la vida de club, el crecimiento, el proceso, muchas cosas que uno aprende ahí sirven para la vida", Marcos Milinkovic

Embed - Marcos Milinkovic explicando la técnica del salto para atacar a los chicos de los gimnasios de Luján

Enseñar y escuchar, la impronta de la capacitación dictada por el Killer Milinkovic

Respecto al contacto con los niños, Marcos, papá de cuatro, destacó: "Cuando uno viene a estos lugares, no sólo una va y cuenta lo que vivió, si no que aprende mucho, no todas las situaciones son iguales, los chicos hoy tienen otros problemas y otras soluciones, que nosotros en nuestra época no teníamos", y luego sumó: "Esta mezcla de poder contarles lo que fue para nosotros cumplir objetivos, y aprendizajes, con lo que ellos tienen hoy, y lo que hacíamos antes nosotros está buena, y les interesa, preguntan, y la verdad que a mi este ida y vuelta me resulta sumamente interesante".

Embed - Tras la clínica de vóleibol, Marcos Milinkovic compartió la merienda con los chicos lujaninos
voleibol-clinica-marcos milinkovic-lujan-03
La recepción, el fundamento básico del vóleibol, explicado por el ex astro mundial Marcos Milinkovic

Esta visita forma partede un programa personal del ex capitan de la selección argentina de vóley, y así lo explica: "Es un programa mío, estuve hasta ayer en la provincia de Neuquén, en Cutral Co, con casi 500 nenes de todas las categorías, y fuera de todo, es cansador. Ayer llegué a las 11 de la noche a mi casa, y hoy me tomé el vuelo de las 8 de la mañana. Pero la verdad que lo disfruto un montón, y cuando ve la alegría de los chicos con los que uno está compartiendo, es enorme lo que uno siente y quiere seguir hacíendolo, cerró Marcos Milinkovic, para luego poner manos a la obra y supervisar cada cancha y cada jugador, para acercarle su aliento, un consejo y una sonrisa cómplice.

