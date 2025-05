Marcos Milinkovic: entrevista con el mejor jugador de la historia grande del vóley argentino

Carina Scandura-Marcos Milinkovic.jpg La periodista Carina Scandura con Marcos Milinkovic en el programa En Primera Persona que se emite por el Canal 7 y Radio Nihuil.

Sus comienzos en el deporte y debut en las grandes ligas

- ¿Practicabas básquet casi por la lógica de tu altura, o en ese momento, a tus 17 años no eras aún tan alto?

- En ese momento estaba en 1,95 metros. Jugué 2 o 3 años al básquet y lo cambié por el vóley que al principio fue como un hobby. En ese momento no teníamos posibilidades de ver deportes por redes sociales porque no existía internet. Era mucho más difícil encontrar partidos, información con respecto a otras ligas o la misma selección. Entonces tuve el placer de aprender un deporte nuevo, compartir sin grandes sueños. Obviamente todavía era algo nuevo porque era demasiado joven.

- Siempre estuviste ligado al mundo del deporte porque sé que te gusta el fútbol también. Pero al poco tiempo que empezaste con el vóley te llamaron de la selección nacional.

- Sí, sí de chiquito fui un nene inquieto. Necesitaba estar haciendo alguna actividad. Empecé a jugar al tenis, al hockey sobre césped y al hándbol también. Terminé en el vóley donde tuve la suerte de al poco tiempo formar parte de la preselección juvenil.

A los 17 años probó con el vóley en el Club Sportivo Ballester hasta que en 1990 pasó a uno de los clubes más destacados del país como es Obras Sanitarias. En 1991 fue llamado a la selección nacional mayor, tras un breve paso por la juvenil en 1989.

Con la selección mayor, Marcos Milinkovic ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. También fue figura de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, Sidney en 2000, donde fue reconocido como el segundo mejor jugador y Atenas en 2004.

Marcos Milinkovic.jpg Marcos Milinkovic, en una de las tantas clínicas de vóley que brindó durante su extensa carrera deportiva.

- A partir de ahí empezaste una carrera importante dentro del deporte. Estuviste en tres Juegos Olímpicos, en los Panamericanos. ¿Qué diferencias sentiste entre los Olímpicos y los Panamericanos, teniendo en cuenta que ambas competencias son del máximo nivel?

- El juego olímpico para nosotros es un gran sueño. El poder competir representando a tu país en una olimpiada, donde te cruzás con los mejores deportistas de todas las disciplinas del mundo es maravilloso. Uno veía en la televisión, en los diarios a algunos deportistas, y de repente te cruzabas con Roger Federer, con algún jugador de la NBC y uno decía !wow!, es como el Disney del deporte los Juegos Olímpicos. Es el lugar en el que desean estar todos los deportistas. El juego olímpico la diferencia que tiene con el campeonato del mundo es que es un torneo de 12 equipos mucho más corto. Tenés más disciplinas lo que lo hace especial, atractivo. El vóley mundial es puramente vóley y te encontrás con 25 equipos de todo el mundo, es solo una especialidad. Claro que tiene su encanto porque estás compitiendo en un mundial de tu disciplina pero el juego olímpico tiene esos condimentos que lo hacen especial.

- ¿Sentís que a partir de la globalización, las redes, hoy está muy de moda el vóley playero, ha crecido más tu deporte?

- En general ha crecido en todo el mundo. Hablando de la Argentina el deporte ha evolucionado. Ha mejorado no solamente la parte técnica sino también en lo físico. Hace 15 o 20 años, por ejemplo en el fútbol, era difícil encontrar un jugador con 1,90 metros

- Hoy lo tenés al Dibu -Emiliano- Martínez -como arquero de la selección de fútbol.

- ¡Claro!, hoy tenés equipos en Europa cuyo planteles tienen jugadores de 1,85 y en el vóley pasa lo mismo. Antes tenías una persona que superaba los 2 metros, hoy tenés 10 capaz por equipo de 2 metros y la altura para el vóley es una condición importante.

- ¿Es verdad que cuando sacabas la pelota iba a más de 100 k/h?

- Sí, es así. Pero hoy tenés a jugadores que sacan a 115 o 120 k/h es impresionante.

- ¿Y a cuánto saltabas cuando hacías los bloqueos?

- Tres metros y medio es la media para un ataque y un bloqueo. Por eso digo que está bueno que todos los jugadores tengan una buena altura para mantener los niveles.

- Recién hablabas de los Juegos Olímpicos y todos los jugadores que veías. ¿Te quedó de amigo algún deportista de renombre de esa época?

- Yo siempre digo que para mí una de las cosas más lindas que me que me que me dio el deporte fue la posibilidad de conocer mucha gente de otros países, de tener la posibilidad de conocer muchísimas culturas que nunca imaginé poder conocer, Asia, Japón, China, Europa. Lo más lindo es poder mantener después de tantos años de haber dejado el deporte, el contacto con compañeros de Italia, de Brasil, con todos hoy mantenemos el contacto, el vínculo.

Marcos Milinkovic-Seleccion de Voley.jpg En 1991 Marcos Milinkovic fue llamado a la selección nacional mayor tras un breve paso por la juvenil en 1989.

Bake Off y la historia de una historia familiar que emocionó a todos

En el 2024 fue participante de la edición argentina de Bake Off Famosos, donde llegó a ser el primer pastelero estrella. Sin embargo, fue eliminado en el quinto programa de la competencia.

- El año pasado te vimos brillar en otra faceta, como pastelero en el programa Bake off. ¿De dónde vino lo de la pastelería o simplemente querías participar y aprender?

- Lo de Bake off surgió así: me llamó la producción del programa para invitarme y obviamente al principio dije que no porque no me quería meter en algo que no había hecho. Me insistieron, me decían 'dale que la vas a pasar bien, probá y vení a practicar'. Fui a hacer unas pruebas. Me gustaba cocinar más que nada comida salada pero no tanto pastelería, tanta repostería, casi nada. Yo vengo de inmigrantes croatas, mis abuelos, mis papás, mis tíos, a todos les gustaba mucho el tema de la cocina. Los fines de semana era juntarse y armar todo un menú. Yo fui recogiendo, absorbiendo algunas cosas. Pero nunca fui pastelero porque requiere mucha técnica. Es muy difícil, muy precisa, no podés poner un ingrediente de más o de menos porque se te cae la torta o no crece o pasa algo.

¿Y qué pasó entonces?

- Y la verdad es que fue una experiencia muy feliz, hice bien en haber aceptado la propuesta. Aprendí muchas cosas nuevas, entré en un ambiente al que no estaba acostumbrado y realmente conocí gente muy linda con la que tengo contacto hasta el día de hoy. Quedé de amigo de Damián De Santo y con Mariano Yúdica. Y cuando nos cruzamos nos damos un abrazo.

Marcos Milinkovic-Bake Off.jpg Marcos y su paso por el programa Bake Off Famosos. Allí demostró sus dotes de pastelero.

- Hubo un momento en esos programas, súper emotivo cuando hiciste una torta y ahí recordaste la historia de tus abuelos.

- Fue muy bonito, recuerdo que se habían emocionado todos los que estaban ahí en el en el programa. Sí, me gusta recordar esas cosas porque realmente te das cuenta lo que sufrieron nuestros padres, mis abuelos. Vengo de una familia de inmigrantes croatas que vinieron a la Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Vino mi abuela con su hermana, con mi mamá y mi tía, que eran niñas. Mi abuelo estaba en un campo de concentración. Así es que llegaron ellas solas. Obviamente no había en ese momento ni teléfono, ni internet, nada, no sabían realmente dónde estaba, qué estaba haciendo, si estaba bien o mal de salud. Después de muchos años, mi abuela recibió una carta, medio en clave, sin dar muchos nombres y se dio cuenta que era de mi abuelo que estaba bien. Después de 14 años mi abuelo pudo venir a la Argentina en un barco y encontrarse con mi abuela, mi mamá y mi tía. En esa torta conté un poco la historia del reencuentro con la esposa, las hijas que hacía muchísimo tiempo que no veía. Imaginate que mi mamá con 8 años se vino a un país que no conocía y con un idioma distinto que no sabía hablar y después ya con más de 20 años se reencontró con su padre. ¡Tremendo!.

- Tu apellido es croata porque tus dos padres lo son...

- Los dos tienen ese origen pero se conocieron acá en la Argentina. Los dos son inmigrantes pero se conocieron en una fiesta de la colectividad croata. Las raíces siguen intactas.

- Tenés cuatro hijos, ¿alguno ha vivido en Croacia?

- Tengo a dos de mis hijos que son de mi primer matrimonio que están en Serbia con la mamá y bueno los otros acá en Argentina.

La muerte de su hijo Luka y su historia de resiliencia

El 29 de julio de 2017, Luka Milinkovic de 13 años vacacionaba con su madre, Jelena, y su tía en la isla croata de Brac. Aún no queda en claro cómo falleció ahogado ya que en primer momento se pensó que se había dado vuelta el kayak que compartía con amigos, pero no fue así. Luego se supo que se separó del grupo para buscar unas zapatillas que había olvidado. El grupo le perdió el rastro hasta que lo encontraron ahogado.

- Perdiste a Luca en 2017 ¿cómo te recuperaste de una situación tan tan terrible, tan dolorosa, tan impensada?

- Creo que mis hijos fueron el gran motor de poder seguir. La verdad es que uno nunca se imagina, ni piensa, ni se le pasa por la cabeza que pueda vivir o pasar algo de esta manera. Dentro de la naturaleza no es normal. Por una cuestión de edad uno puede perder al abuelo, a los padres, pero nunca se te pasa por la cabeza que no tengas más a un hijo, tan tan joven, que no lo puedas ver crecer, no lo puedas ver madurar, ver formar una familia y eso realmente es un golpe muy fuerte y la verdad es que haber tenido a mis otros hijos cerca que me daban esa fuerza me sacó adelante.

Marcos Milinkovic-hijo Luka.jpg Marcos junto a su hijo Luka, quien murió a los 13 años en un trágico accidente.

- El nacimiento de Santino, tu nene más chiquito...

(NdR El 12 de agosto de 2021 nació Santino, fruto de la relación con su nueva pareja Mercedes Águila. Ya tenían a Bautista)

- El nacimiento de Santino fue importante, la verdad que tener esa sensación de volver a ver crecer a un nene, verlo caminar, escuchar de nuevo los primeros 'papá', que mis otros hijos se acoplan a él, toda esa energía me ayudó. Es tan linda esa energía que la transmiten solamente ellos a esa fuerza.

- ¿Le inculcaste a tus hijos el deporte, el vóley o los dejaste librados a que ellos decidan?

- Siempre trato que ellos se liguen al deporte no importa si es profesional o no. Para mí el club y vivir esa vida de tan joven fue sano. Yo trato que ellos también vivan en ese ambiente deportivo. Después si tienen la posibilidad de que sea de alto rendimiento y de profesionalismo buenísimo, estaría muy contento porque tuve la oportunidad de vivirlo. Es realmente hermoso, muy sacrificado, de mucho entrenamiento, mucho tiempo fuera de tu casa, pero la verdad muy sano y que te da la posibilidad de conocer a mucha gente, de absorber valores. Yo trato que mis hijos lo hagan pero sin obligarlos. Una cosa muy importante que me transmitieron mis padres fue que probara si me gustaba o no y después me acompañaron en el proceso.

Español y croacta y otras lenguas gracias al vóley

- Fuiste un jugador de élite y estuviste en muchos clubes de Europa, también como entrenador ¿pudiste incorporar otras lenguas extranjeras?

- Sí, sí la verdad que eso me dio esa gran posibilidad. De chiquito en mi casa, como mis abuelos hablaban muy poco español, y la lengua era el croata, hasta el día de hoy con mi mamá, mi tía y con mis hijos hablo el croata. Y la verdad que haber estado tantos años en Italia, en Brasil, en Europa me dio la posibilidad de aprender italiano, portugués e inglés. Cuando uno viaja se da cuenta de la importancia que tiene saber otros idiomas para poder comunicarse, expresarse, conocer.

- ¿Cómo eras en el colegio? ¿Te hubiese gustado alguna otra profesión o nunca te lo planteaste?

- En el colegio era uno de los vagos, no me gustaba estudiar. Era inteligente pero me costaba mucho el sentarme estudiar, concentrarme, siempre me gustó más el tema de la vida social, la vida de club y la verdad es que cuando me surgió esta posibilidad de poder empezar con la selección, estar con un club importante acá en Argentina traté de aprovecharlo para poder empezar una carrera. Yo había arreglado con mis padres eso: 'Te doy esta libertad para que vos puedas elegir'.

- ¿Habías pensado en alguna carrera universitaria?

- No, no me había preparado para nada. Estaba metido también en el tema del deporte terminando la secundaria y bueno me surgió de joven esta posibilidad de poder viajar a al exterior para formar parte de un plantel y la aproveché.

Marcos Milinkovic-mama.jpg Marcos Milinkovic y su madre Aurora, que llegó a la Argentina a los 8 años. En Argentina conoció a Ante, el padre de Marcos, ambos croatas.

El nuevo destino: Salta

Reside en Salta desde 2024 porque fue nombrado entrenador de Salta Vóley, el equipo que compite en la Liga Argentina. Fue convocado no sólo para dirigir el equipo sino también para contribuir al desarrollo del deporte en esa provincia del norte del país.

- ¡Qué carrera maravillosa has hecho!. ¿Hoy estás viviendo en Salta?

- Sí, hoy estoy viviendo en Salta. Contento con esta posibilidad. Surgió el año pasado la posibilidad de dirigir la selección de Salta para la Liga Nacional. Lo acepté porque realmente me gustaba el proyecto con chicos jóvenes de la provincia. Al principio era algo cortito de 4 o 5 meses. Lo que había visto en la provincia es que tienen un buen potencial de trabajo. Armamos un proyecto con el gobierno de Salta, con la Agencia de Deportes de esa provincia para hacer un trabajo en el interior.

C ¿Te has trasladado con toda la familia?

- Sí, nos fuimos para allá y estamos terminando de organizar algunas cosas para empezar a recorrer la provincia, haciendo capacitaciones para los profes y también tratando de organizar los torneos y los campeonatos en el interior como para que ellos tengan una buena competencia y sea mucho más que provincial, que no se quede en lo local o regional.

"Para los gobiernos nunca el deporte es una prioridad”

- Después de más de 20 años ligado a la selección nacional, dejaste de jugar profesionalmente a los 41 años, ¿Qué le está faltando al vóley profesional a nivel país? ¿Estamos en buen camino?.

- Lamentablemente el deporte nunca fue una prioridad para ningún gobierno. Argentina lo que tiene con respecto a los otros países es el amor, la pasión, el sacrificio que hacen los nenes, los padres por sobre todo para que el chico tenga la posibilidad de ir al club, de poder viajar. Las familias ponen plata, hacen una torta para poder vender en la feria de platos los domingos, vender la rifa, ayudar un poco también para que el gasto que tienen sea un poco menor y la verdad que creo que de ahí sale también el gran amor que tiene el pueblo argentino hacia el deporte. Todo a pulmón, siempre todo a pulmón. Veo que los padres quieren que su hijo tenga la posibilidad de viajar, de conocer otros lugares y la verdad es que si le podríamos sumar un poco del apoyo del gobierno sería algo espectacular. Realmente es difícil para los clubes el poder participar, viajar a diferentes provincias para jugar torneos nacionales. Un poco más de competencia también para que los chicos puedan salir de su lugar y puedan tener otro tipo de torneos y de competencia.

Podés escuchar esta entrevista en: https://open.spotify.com/episode/38At8ZsGomuP8Osr3ggZR4?si=13M7HvCpSlqZGTWMk1HZDw&context=spotify%3Ashow%3A5CKDdwN0HlStWtkdqJEqio

o https://www.radionihuil.com.ar/en-primera-persona-marcos-milinkovic/