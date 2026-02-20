No lo veían hace días, entraron a su casa y descubrieron la verdad sobre su "mascota"

La historia de Sergey Grigoriyev comenzó como un acto de compasión hacia la naturaleza, pero terminó en una de las escenas más aterradoras registradas en la región de Ozersk, Rusia. Durante cuatro años, este hombre convivió con un oso pardo al que llamó Vorchun, tratándolo como un miembro más de su familia.
Sin embargo, lo que sus vecinos descubrieron al entrar a su propiedad tras días de silencio absoluto, superó cualquier pesadilla. La mascota no era, lógicamente, lo que se conoce como mascota.
El misterio que rodea a la casa en el bosque
La alarma saltó cuando una vecina notó que Sergey, un cazador experimentado pero amante de los animales, no había dado señales de vida en varios días. Al llegar a la vivienda ubicada en un paraje aislado, los familiares de Grigoriyev se topan con una escena inquietante: el enorme oso de 4 años de edad andaba suelto por la propiedad.
Tras un ataque repentino del animal contra uno de los perros de la familia, las autoridades fueron alertadas. Al llegar al lugar, la policía no tuvo otra opción que abatir al oso para poder ingresar a la zona segura.
Lo que encontraron dentro fue devastador: Sergey Grigoriyev había sufrido una muerte violenta a manos de su propia mascota.
El caso de Sergey no era un secreto en la zona. Había rescatado a Vorchun cuando era apenas un cachorro huérfano y decidió criarlo en una jaula dentro de su terreno, compartiendo incluso juegos con su hijo pequeño.
A pesar de los consejos de expertos y de que el oso ya había dado señales de peligro, atacando a Sergey en una ocasión previa, el hombre confiaba en el vínculo que habían formado.
La investigación policial confirmó que el animal no solo acabó con la vida de su cuidador, sino que también devoró a uno de los perros de la propiedad.
El caso de la de Sergey Grigoriyev queda como un sombrío recordatorio de que, por más años que pase un animal salvaje bajo el cuidado humano, sus instintos biológicos de supervivencia siempre estarán latentes.
Cuáles son las mascotas permitidas en Argentina
Además del perro y el gato, estos son algunos de los animales permitidos en Argentina como mascotas:
- Mamíferos pequeños: hámsters, cobayas (cuis), conejos y hurones.
- Aves: canarios, diamantes, periquitos australianos y algunas especies de loros no amenazados (siempre con anillo de criadero).
- Reptiles y anfibios: algunas serpientes (como la pitón bola), geckos y camaleones.
- Peces: especies de acuario comunes (goldfish, bettas, etc.).