No lo veían hace días, entraron a su casa y descubrieron la verdad sobre su "mascota"

Tras un ataque repentino del animal contra uno de los perros de la familia, las autoridades fueron alertadas. Al llegar al lugar, la policía no tuvo otra opción que abatir al oso para poder ingresar a la zona segura.

Lo que encontraron dentro fue devastador: Sergey Grigoriyev había sufrido una muerte violenta a manos de su propia mascota.

El caso de Sergey no era un secreto en la zona. Había rescatado a Vorchun cuando era apenas un cachorro huérfano y decidió criarlo en una jaula dentro de su terreno, compartiendo incluso juegos con su hijo pequeño.

historia, oso El oso no solo mató a su dueño, sino también al perro de la familia

A pesar de los consejos de expertos y de que el oso ya había dado señales de peligro, atacando a Sergey en una ocasión previa, el hombre confiaba en el vínculo que habían formado.

La investigación policial confirmó que el animal no solo acabó con la vida de su cuidador, sino que también devoró a uno de los perros de la propiedad.

El caso de la de Sergey Grigoriyev queda como un sombrío recordatorio de que, por más años que pase un animal salvaje bajo el cuidado humano, sus instintos biológicos de supervivencia siempre estarán latentes.

