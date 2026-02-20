El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

Este volcán, situado apenas a un grado al sur de la línea ecuatorial, en Ecuador, se beneficia de este fenómeno. Como resultado, su cumbre se encuentra aproximadamente a 6.384,4 kilómetros del centro de la Tierra, superando al Everest por unos 2 kilómetros en distancia radial. Esto lo convierte en el punto terrestre más cercano al espacio exterior y, en términos reales, el más próximo al Sol que cualquier otro lugar accesible desde la superficie.

Video caminando sobre las nubes en la cima del pico más alto de Ecuador, el Volcán Chimborazo.png

Una maravilla de América Latina

Este volcán es también un estratovolcán inactivo, cuya última erupción ocurrió hace más de mil años. Sus laderas están cubiertas por glaciares que, durante siglos, abastecieron de hielo a las poblaciones cercanas. Hoy, esos glaciares retroceden lentamente, como un reloj natural que mide el paso del cambio climático.

En 1802, el científico Alexander von Humboldt intentó alcanzar su cima, llegando a una altitud récord para su época. Aunque no logró coronarlo, su expedición marcó un hito en la exploración científica y en la comprensión de cómo la altitud afecta al cuerpo humano.

Este volcán de América Latina no es el más alto según el nivel del mar, pero redefine el concepto de altura desde una perspectiva más profunda. Su cumbre no solo se eleva sobre las nubes, sino que se extiende hacia el límite mismo del planeta.