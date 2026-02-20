En la región América Latina, la cordillera de los Andes dibuja una columna vertebral de roca, hielo y fuego que atraviesa el continente de norte a sur. Allí emergen volcanes que no solo desafían la gravedad, sino también nuestra forma de entender la altura.
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura
En América Latina se encuentra el punto más cerano al Sol, recordándonos que la realidad, a veces, es más extraordinaria que nuestras certezas.
Entre todos ellos, existe uno que rompe una de las ideas más arraigadas, que el Everest es el punto más cercano al Sol. Ese lugar le pertenece al Chimborazo, un volcán cuya singularidad no radica únicamente en su altura, sino en su posición sobre el planeta. Te contamos en que lugar de América Latina se encuntra.
El volcán del Chimborazo, situado en Ecuador, alcanza los 6.263 metros sobre el nivel del mar, una cifra menor comparada con los 8.849 metros del Everest. Sin embargo, la Tierra no es una esfera perfecta. Debido a su rotación, esta maravilla de América Latina, se ensancha en la zona ecuatorial, creando una leve protuberancia conocida como abultamiento ecuatorial.
Este volcán, situado apenas a un grado al sur de la línea ecuatorial, en Ecuador, se beneficia de este fenómeno. Como resultado, su cumbre se encuentra aproximadamente a 6.384,4 kilómetros del centro de la Tierra, superando al Everest por unos 2 kilómetros en distancia radial. Esto lo convierte en el punto terrestre más cercano al espacio exterior y, en términos reales, el más próximo al Sol que cualquier otro lugar accesible desde la superficie.
Una maravilla de América Latina
Este volcán es también un estratovolcán inactivo, cuya última erupción ocurrió hace más de mil años. Sus laderas están cubiertas por glaciares que, durante siglos, abastecieron de hielo a las poblaciones cercanas. Hoy, esos glaciares retroceden lentamente, como un reloj natural que mide el paso del cambio climático.
En 1802, el científico Alexander von Humboldt intentó alcanzar su cima, llegando a una altitud récord para su época. Aunque no logró coronarlo, su expedición marcó un hito en la exploración científica y en la comprensión de cómo la altitud afecta al cuerpo humano.
Este volcán de América Latina no es el más alto según el nivel del mar, pero redefine el concepto de altura desde una perspectiva más profunda. Su cumbre no solo se eleva sobre las nubes, sino que se extiende hacia el límite mismo del planeta.