Coleccionables y recuerdos equinos conquistan a los consumidores

Entre los artículos más valorados se encuentra una mascota de té de porcelana Ru con forma de caballo de tono jade que sostiene un pequeño lingote de oro, símbolo de “riqueza al galope”.

Según Wang, estos productos conectan profundamente con el público porque “combinan técnicas artesanales antiguas con un simbolismo contemporáneo y ligero”.

Otros productos de consumo

Otros artículos que atraen la atención incluyen sahumadores, difusores de aceites esenciales, prendedores bordados y fragancias para autos, todos con motivos de caballo. “Nuestros clientes buscan algo que no solo sea lindo a la vista, sino también divertido, funcional y con valor emocional”, explicó.

Wang trazó un paralelismo entre los juguetes de moda en cajas sorpresa, como Labubu, y el atractivo duradero de la cultura del zodíaco. “Nuestra afinidad con los símbolos zodiacales está profundamente arraigada. Puede haberse formado desde la infancia y quedar latente hasta que algo la despierta. Una vez activada, su atractivo es más sostenible que la popularidad explosiva de cualquier producto pasajero”, señaló.

El aumento de la demanda de recuerdos ecuestres también se siente en las fábricas.

En Huizhou Zhengming Science and Technology Co, un fabricante de la provincia de Guangdong especializado en regalos personalizados de papel Tyvek, los pedidos con temática de caballo comenzaron a llegar en octubre.

Productos relacionados con animales del zodíaco

La empresa ha registrado un aumento interanual significativo en los pedidos de productos relacionados con animales del zodíaco, que actualmente representan la mitad de su volumen de producción, afirmó Niu Panpan, gerente comercial de la compañía.

Las connotaciones auspiciosas del caballo en la cultura china, presentes en expresiones como ma dao cheng gong (una bendición de un éxito inmediato) y long ma jing shen (vigor incansable de un caballo mítico), ejercen una fuerte influencia sobre los consumidores, agregó Niu.

Wu Liyun, profesora de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, señaló que para los jóvenes “los productos del zodíaco tienen un valor emocional, ya que satisfacen tanto la necesidad de ritual como el deseo de individualidad”.

Impulsado por una corriente cultural profunda y una popularidad en pleno galope, todo indica que el caballo tendrá resistencia suficiente para seguir corriendo mucho más allá de una sola temporada.