Domiciliaria y posible acuerdo, los beneficios para la joven trabajadora sexual acusada del crimen de un hombre

Daniel Rios crimen las heras Daniel Ríos, la víctima fatal del crimen, había nacido en Salta pero estaba radicado en El Algarrobal.

La detención de la sospechosa del crimen

Días después, ingresó un llamado al 911 que esclareció gran parte de la investigación. Una joven admitió que había sido la autora del crimen y que estaba dispuesta a entregarse. Así lo hizo Micaela Ayelén Miranda, una chica de 21 años radicada en el asentamiento Junín de Las Heras y que se dedica al trabajo sexual, según se consignó en el expediente penal.

La investigación tiene confirmado que la sospecha estuvo en el lugar del crimen. No sólo por su propia declaración extraoficial, sino porque se encontraron rastros de su ADN en el cuerpo de la víctima y en los extremos del cinturón con el que fue ahorcado. También las cámaras de seguridad la vieron llegando en una moto con Daniel Ríos hasta el lugar esa noche y los vecinos la vieron salir caminando sola en la madrugada.

En un principio, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos la imputó por homicidio criminis causa, delito que prevé la única pena de prisión perpetua. La primera teoría es que había cometido el crimen para robarle la billetera y un teléfono celular al hombre. Sin embargo, distintos testimonios fueron torciendo el destino en las últimas semanas.

micaela miranda crimen las heras 2 La sospechosa del crimen quedó con prisión domiciliaria.

La nueva hipótesis, por la cual se podría incluso cerrar un acuerdo con la defensa de Micaela Miranda, es que la joven fue contratada para brindar un servicio sexual. Una vez que estaban en el domicilio, ocurrió un enfrentamiento por el cual se defendió y terminó culminando el asesinato.

Fuentes judiciales adelantaron que la calificación de la imputación podría cambiar a homicidio en exceso de legítima defensa, un delito que es excarcelable. Mientras este punto se termina de resolver, el lunes pasado la jueza Amalia Yornet dictó la prisión preventiva de la sospechosa del crimen aunque en modalidad domiciliaria, también teniendo en cuenta que tiene un hijo de 2 años.