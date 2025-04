Jannik Sinner, el número 1 del tenis sancionado por dopaje, abrió su corazón: "Pensé en dejarlo todo"

A partir del próximo domingo el tenista Jannik Sinner tendrá permitido competir en el tour mientras que tendrá su esperada reaparición en el Masters 1.000 de Roma. El deportista fue sancionado ya que dio positivo en dos controles, pero argumentó que la contaminación se produjo por responsabilidad de su preparador físico, Giacomo Naldi, quien tenía un corte en la mano al proporcionarle un spray.

Su último partido fue en la final de Australia cuando venció al alemán Alexander Zverev donde el tenista italiano sintió incómodo: "Cuando llegué a Australia me sentí incómodo, me parecía que los demás jugadores me miraban de forma diferente. Por un momento incluso pensé en dejarlo todo".

"Mi suerte fue la gente que me rodeó, que me ayudó mucho y creyó en mí. Mi equipo, mi gente y mi familia fueron muy importantes y me ayudaron a crear mi propia burbuja, donde no podía pasar nadie más y eso me dio confianza para seguir y preparar bien los Grand Slams", relató el número 1 del mundo.

En la entrevista también habló sobre la ira y la importancia de sentirse centrado: "Yo también tengo arrebatos. Jugar al tenis es como el póker. Si ves que el otro está pasando apuros, te da fuerza. Tengo momentos en los que estoy cansado, nervioso y no siento el juego. Mi equipo tiene que hacer algunos trucos para hacerme sentir el juego. Hay momentos en que no todo sale perfecto. Pero al final el tenis es un juego".

►TE PUEDE INTERESAR: Le quitan el oro a atleta campeón de los Juegos Paralímpicos por utilizar la misma sustancia que Jannik Sinner

Es de oro. Serena Williams marcó un hito en el tenis femenino, al ganar el oro olímpico, haciendo un "Mega Slam". Serena Williams criticó el accionar Integridad del Tenis (ITIA) y a la Agencia Mundial Antidoping (WADA).

Serena Williams se refirió a la situación de Sinner

La leyenda estadounidense del tenis mundial, Serena Williams, dio la nota en la revista Times donde expresó: "Sinner tiene una personalidad fantástica. Me encanta el chico, me encanta su juego. Es genial para este deporte. El tenis masculino lo necesita".

Me han menospreciado tanto que no quiero menospreciar a nadie. Me han menospreciado tanto que no quiero menospreciar a nadie.

Sin embargo, también criticó a la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) y a la Agencia Mundial Antidoping (WADA) al manifestar: "Si hubiera hecho eso (lo que hizo Sinner), me habrían dado 20 años. Seamos sinceros. Me habrían quitado Grand Slams".

La tenista de 43 años también exageró al declarar que la habrían llevado "a la cárcel" si llegaba a realizar algo similar. Y trajo a colación el caso de María Sharapova que fue suspendida por dos años por dar positivo por meldonium en su participación en el Australian Open de 2016, al consumir la mencionada sustancia para tratar un problema de salud (que la tomaba desde el 2006).

Extraña y curiosamente no pude evitar pensar en Maria todo este tiempo. No puedo evitar sentir lástima por ella. Extraña y curiosamente no pude evitar pensar en Maria todo este tiempo. No puedo evitar sentir lástima por ella.