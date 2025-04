Le quitan el oro a atleta campeón de los Juegos Paralímpicos por utilizar la misma sustancia que Jannik Sinner

El hombre de 30 años defendió su inocencia en las redes sociales explicando que no consumió la sustancia de manera consciente para mejorar su rendimiento deportivo. Sin embargo, aceptó la sanción del Comité Paralímpico Internacional ya que no pudo atribuírselo a la presencia de la sustancia en cremas para curar heridas ni por contaminación con alguien que lo haya consumido.

Ouhdadi es campeón paralímpico de Tokio en los 5.000 metros, doble medallista en el Mundial de 2023 (oro en 5.000 y plata en 1.500 metros), plata en el Mundial de Dubai 2019 (5.000 metros) y doble medallista en el Europeo de 2021 (plata en 5.000 y bronce en 1.500metros).

Jannik Sinner.jpg Jannik Sinner también fue sancionado por la misma sustancia.

El caso de un tenista que recibió tres meses de sanción por la misma sustancia

El clostebol es un esteroide anabólico - androgénico sintético que está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje. Se trata de la misma sustancia por la cual fue sancionado por dopaje el tenista italiano Jannik Sinner, ganador del Open de Australia y de Estados Unidos y número 1 del mundo.

El tenista recibió tres meses de sanción ya que logró demostrar que la sustancia llegó a su cuerpo mediante un masaje de su preparador físico Giacomo Naldi, quien tenía un corte en su mano izquierda y se dio un spray para tratárselo que lo contenía.

El tenista declaró: "Cuando llegué a Australia en enero me sentí muy incómodo porque todos los jugadores me miraban diferente. Por un momento pensé en dejarlo todo". Además de explicar que "No sabía nada y tuvieron que explicármelo. Entonces acepté porque no podía hacer más que aceptarlo".

