Jannik Sinner fue suspendido por dóping y estalló un escándalo en el tenis mundial

La suspensión del campeón del último Abierto de Australia irá desde el 9 de febrero hasta el 4 de mayo, lo que le permitirá volver a entrenarse oficialmente en abril, jugar en Roland Garros y defender su condición de número uno.

Algo similar ocurrió con la polaca Iga Swiatek y más de uno alzó la voz por considerar que los tenistas top reciben un trato especial en casos de dóping por los que otros jugadores recibieron duras sanciones.

Jannik Sinner no podrá jugar por 3 meses pero no perderá puntos, no dejará de ser el número uno, no se perderá ningún Grand Slam y tampoco resignará los títulos obtenidos en el período en el que dio positivo en dos oportunidades.

El tenista dio positivo dos veces por clostebol, un esteroide anabolizante que según declaró estaba en una crema que usó su fisioterapeuta antes de practicarle un masaje sin guantes. Tanto el kinesiólogo como el preparador físico fueron despedidos.

El acuerdo revelado este sábado genera que la audiencia de apelación prevista para abril sea suspendida.

Las reacciones contra la sanción aplicada a Jannik Sinner

“Día triste para alguien que practica este deporte desde que tenía 7 años. Rezo para que los niños que practican este deporte lo hagan de la manera correcta”, indicó el siempre polémico Nick Kyrgios tras conocerse la sanción.

"Ya no creo en un deporte limpio", dijo el experimentado Stan Wawrinka en contra de lo anunciado.