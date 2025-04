Atleta internacional denuncia bullying en las redes sociales

Da la sensación que no importa cuáles marcas pueda superar en el atletismo, o cómo se muestra en las redes sociales porque la atleta de 34 años continúa siendo objeto de burlas que se centran, sobre todo, en su físico: "Me he vuelto bastante insensible. Esos comentarios que he recibido durante años no son nada nuevo".

Eilish-McColgan2.jpg La atleta es víctima de bullying en las redes sociales.

