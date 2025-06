Y fue precisamente lo que terminó ocurriendo. Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de la Selección de Chile tras dirigir diez partidos En ellos obtuvo apenas una victoria, dos empates y siete derrotas.

Sin aceptar preguntas, el Tigre se sentó ante las cámaras y fue contundente. Habló durante casi 20 segundos y aprovechó tanto para despedirse como para agradecerle a aquellos que le dieron la oportunidad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PaisEsponja/status/1932576466346151999&partner=&hide_thread=false Ricardo Gareca deja de ser el técnico de la selección Chilena. En la conferencia de prensa no aceptó preguntas y jamás realizó una autocrítica. Un DT que jamás fue a ver Fútbol a los estados Chilenos y que ganaba 3.5 millones de dólares al año, más que Lionel Scaloni Director… pic.twitter.com/DJM0o3WXpU — Carlos. (@PaisEsponja) June 10, 2025

"No voy a contestar preguntas porque no tiene sentido, simplemente el motivo de esta conferencia era en agradecimiento más que nada a nuestra estadía de parte de nuestro comando técnico. Es todo lo que tengo que decir, buenas noches", soltó el ahora ex DT de la Selección de Chile.

Por su parte Pablo Milad, presidente de la presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), también se refirió a la salida del entrenador: "Se terminó el proceso que iniciamos con mucha fe con Ricardo Gareca".