Las ganancias millonarias de Carlos Alcaraz, bicampeón de Roland Garros, dentro y fuera de la cancha

A la hora de recibir la copa de Roland Garros Carlitos usó su buzo de la línea que Nike le confeccionó para el torneo y también un reloj Roler Daytona de oro amarillo y esfera azul Tiffany, valuado en 37.700 euros.

Esas son dos de las marcas que apoyan al joven de 22 años junto El Pozo (empresa alimenticia de Murcia), BMW, Babolat e Isdin (protector solar), algunas de ellas también presentes en las gorras de sus entrenadores Juan Carlos Ferrero y Albert Molina.

Con Babolat lleva más de una década, Nike lo firmó en 2019 (antes usaba la italiana Lotto) y el año pasado renovó hasta 2035 por unos 20 millones de euros. Con el resto de marcas, firmó recién en 2022, ya que es muy selecto con sus contratos y está muy enfocado en marcas vinculadas al deporte o al lujo, con empresas como Louis Vuitton y Calvin Klein.

